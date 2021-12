Τα αποτελέσματα των μελετών για το χάπι της Pfizer είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά την προστασία από σοβαρή νόσηση με κορονοϊό αλλά και την αποτελεσματικότητά του εναντίον της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία έχει επικρατήσει στη Νότια Αφρική και αναμένεται να κυριαρχήσει σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Pfizer, το αντιικό χάπι της για την αντιμετώπιση του κορονοϊού μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% αν χορηγηθεί εντός τριών ημερών. Εξίσου αποτελεσματικό είναι άμα χορηγηθεί εντός πέντε ημερών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, καθώς μειώνει τον κίνδυνο κατά 88%.

Στη μελέτη αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από τη χορήγηση του χαπιού σε 2.246 μη εμβολιασμένους εθελοντές με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 0,7% των ασθενών που έλαβαν τη θεραπεία με το χάπι Paxlovid νοσηλεύτηκαν εντός 28 ημερών από την έναρξη της δοκιμής και κανένας δεν πέθανε. Από την άλλη, το 6,5% των ασθενών που έλαβαν το εικονικό φάρμακο νοσηλεύτηκαν ή πέθαναν.

