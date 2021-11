Με ένα εντυπωσιακό βίντεο μπορούμε να μάθουμε πως τα αντισώματα αλλά κυρίως τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA νικούν τον κορονοϊό και μας προστατεύουν από την Covid-19.

Το βίντεο του Vaccine Makers Project, ενός προγράμματος στο Παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια, στις ΗΠΑ, θυμίζει λίγο… «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος». Και δείχνει πως «δουλεύει» ο κορονοϊός και πως τον εξουδετερώνουν τα εμβόλια.

Ο κορονοϊός, όπως κι άλλοι ιοί, χρησιμοποιεί μια πρωτεΐνη στην επιφάνειά του για να «κολλήσει» στα κύτταρα του οργανισμού.

Τα αντισώματα, που ταιριάζουν με την πρωτεΐνη του κορονοϊού, μπορούν να εμποδίσουν τον ιό από το να «κολλήσει» στα κύτταρα.

Τα εμβόλια mRNA μαθαίνουν τον ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας πως να φτιάξει τέτοια αντισώματα.

Και πως το κάνει αυτό; Το mRNA είναι ένα μόριο που δίνει οδηγίες στα κύτταρά μας για να παράγουν πρωτεΐνες.

Δείτε στο βίντεο με απλά και κατανοητά λόγια πως το εμβόλιο προστατεύει τον οργανισμό και δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση αλλοίωση του DNA…

I am blown away by this COVID vaccine video, one of the coolest things I have seen in a long time pic.twitter.com/yREIETqtWh