Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γκραντ Γουόλ έφυγε ξαφνικά κι απρόσμενα από τη ζωή από ρήξη ανευρύσματος αορτής ενώ κάλυπτε το Μουντιάλ στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα. Ήταν 49 μόλις ετών.

Η αιτία του θανάτου αποτέλεσε αρχικά ερωτηματικό, αλλά στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι ο δημοσιογράφος, Γκραντ Γουόλ πέθανε στο Μουντιάλ από ρήξη ανευρύσματος αορτής. Το αορτικό ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση στην αορτή, την μεγαλύτερη αρτηρία που μεταφέρει αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα. Ένα ανεύρυσμα που σταδιακά διογκώνεται μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία, ή να «διασχιστεί» και να επιτρέψει τη διαρροή αίματος μεταξύ των στρωμάτων του τοιχώματος της αρτηρίας.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος είχε βιώσει ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο διάσχισης αορτικού ανευρύσματος, ενώ ήταν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα το 2019. Τότε, με σύμμαχο την τύχη και την άμεση ιατρική βοήθεια που του παρήχθη, επιβίωσε. Δυστυχώς ο 49χρονος δημοσιογράφος, Γκραντ Γουόλ δεν είχε την ίδια ευτυχή κατάληξη.

Η σύζυγος του άτυχου δημοσιογράφου, που πέθανε στο Μουντιάλ του Κατάρ, η Σελίν Γκουντέρ, έγραψε σε ένα δημόσιο σημείωμα ότι η αυτοψία έδειξε πως το ανεύρυσμα είχε μεγαλώσει χωρίς να έχει εντοπιστεί εγκαίρως. Τις ημέρες πριν από το θάνατό του, ο Γουόλ παρουσίασε σφίξιμο στο στήθος, το οποίο μπορεί να προήλθε από το ανεύρυσμα του.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Γκραντ Γουόλ, κατέρρευσε την Παρασκευή (09.12.2022) ενώ κάλυπτε τον προημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ολλανδίας και Αργεντινής στο Μουντιάλ 2022.

On behalf of myself and our family, I want to express our deepest gratitude for the outpouring of support, love, and sympathy from around the world. Here is a message from our family and the latest update surrounding our beloved Grant:https://t.co/jPsggW6gfd