Μπιλ Γκέιτς: Η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια απομακρύνει την εξάλειψη της ιλαράς

Η εξάλειψη της ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι σήμερα εφικτή, εκτίμησε ο Μπιλ Γκέιτς, αποδίδοντας την εξέλιξη στη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια που παρατηρείται στις πλούσιες χώρες.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι η εξάλειψη της ιλαράς αποτελούσε μέχρι πρόσφατα έναν από τους στόχους του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

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Ωστόσο, η υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ έχει οδηγήσει το ίδρυμα να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο.

«Κάποια στιγμή το ίδρυμα ήθελε να εξαλείψει την ιλαρά, αλλά η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων στις πλούσιες χώρες σημαίνει ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των στόχων μας», δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «τραγική».

Νέα έξαρση μιας νόσου που θεωρούνταν υπό έλεγχο

Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές λοιμώδεις ασθένειες. Πριν από την εισαγωγή του εμβολίου, το 1963, προκαλούσε περίπου 2,6 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

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Παρά την εντυπωσιακή μείωση της θνητότητας, η νόσος εξακολουθεί να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους ετησίως, κυρίως μεταξύ παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες δόσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι απαιτείται πολύ υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, περίπου 95%, για να περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών.

Η υποχώρηση της κάλυψης τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε νέες εξάρσεις της νόσου σε περιοχές όπου η ιλαρά είχε περιοριστεί σημαντικά.

Στις ΗΠΑ, η επιστροφή της νόσου έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει επανειλημμένα εκφράσει σκεπτικισμό για τα εμβόλια, ενώ η αντιμετώπιση των θανάτων που συνδέονται με την ιλαρά στην Πενσιλβάνια έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών.

Ο Γκέιτς σημείωσε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώσει αντίστοιχη αύξηση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια στις φτωχότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμά του.

«Πάντα υπάρχει η ανησυχία ότι, αν υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν στις ΗΠΑ, αυτό θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο», είπε. «Αλλά δεν έχουμε παρατηρήσει αύξηση στη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε χώρες όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμα».

676 κρούσματα στην Πενσιλβάνια

Στην Πενσιλβάνια, η επιδημία συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του πολιτειακού υπουργείου Υγείας, έως τις 11 Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 37 κομητείες και 124 νοσηλείες. Η πολιτεία είχε καταγράψει μέχρι τότε δύο θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά.

Το Σαββατοκύριακο (12-13/9) αναφέρθηκε και τρίτος θάνατος. Μια 40χρονη ανεμβολίαστη γυναίκα στην κομητεία Τζέφερσον της δυτικής Πενσιλβάνια πέθανε από επιπλοκές που αποδόθηκαν στην ιλαρά, σύμφωνα με τον τοπικό ιατροδικαστή.

Το πολιτειακό υπουργείο Υγείας εξετάζει ξεχωριστά την υπόθεση με βάση τα επιδημιολογικά κριτήρια για τους θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ομοσπονδιακές και οι πολιτειακές καταγραφές δεν συμφωνούν. Το CDC δεν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής θάνατο από ιλαρά στις ΗΠΑ για το 2026, ενώ οι υγειονομικές αρχές της Πενσιλβάνια έχουν καταγράψει δύο θανάτους που συνδέονται με την επιδημία και πλέον εξετάζουν και τον τρίτο.

Οι δύο πρώτοι θάνατοι αφορούσαν βρέφη στην κομητεία Λάνκαστερ. Το ένα, ηλικίας έξι εβδομάδων, πέθανε από λοίμωξη από τον ιό της ιλαράς, ενώ στην περίπτωση ενός νεογνού η ιλαρά καταγράφηκε ως παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατο από ρήξη σπλήνας. Κανένα από τα δύο βρέφη δεν είχε την ηλικία για να εμβολιαστεί.

Η διαχείριση των θανάτων προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, καθώς ο Κένεντι αμφισβήτησε αρχικά τη σύνδεσή τους με την ιλαρά και ζήτησε αλλαγές στην ομοσπονδιακή καταγραφή.

Η διαφορά μεταξύ των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών στοιχείων παραμένει έτσι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της αμερικανικής επιδημίας.