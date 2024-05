Πως να διαχειριστείτε την ακούσια απώλεια βάρους στην τρίτη ηλικία

H πρωτεΐνη και η ενέργεια είναι απαραίτητα συστατικά για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Εξάλλου, η ισορροπημένη διατροφή παίζει κομβικό ρόλο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας.

Ενδέχεται, ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων ή σε περίπτωση που αρρωστήσουμε, να είναι δύσκολο να επιτευχθούν τα βέλτιστα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε σε ημερήσια βάση. Όταν το σώμα μας δεν προσλαμβάνει αρκετή ενέργεια, πρωτεΐνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του, τότε, μπορεί να προκληθεί μια κατάσταση που ονομάζεται δυσθρεψία (υποθρεψία).

Η γενεσιουργός αιτία της δυσθρεψίας είναι κατ’ εξοχήν η μείωση της τροφής (έλλειψη ή και απώλεια όρεξης), όμως, υφίστανται κι άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν στο εν λόγω πρόβλημα, όπως για παράδειγμα, οι αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια ή και σε πρωτεΐνες, λόγω χρόνιας νόσου ή λοίμωξης, ενώ η ποσότητα που προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής παραμένει ίδια ή βαίνει συνεχώς μειούμενη.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η δυσθρεψία πλήττει κατά κόρον τους ενήλικες, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συναντώνται σε αρρώστους και σε άτομα τρίτης ηλικίας (συνήθως 65 ετών και άνω)*, ενώ εξελίσσεται σταδιακά, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της καθημερινότητας τους από τα πρώτα κιόλας στάδια.

Η πιο ισχυρή ένδειξη της δυσθρεψίας αφορά στην ξαφνική – ακούσια απώλεια βάρους, που σε ποσοστά κυμαίνεται σε μεγαλύτερο από 5% μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών και από 10% σε ένα διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών για ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 ετών.

Άλλα συμπτώματα είναι η έλλειψη όρεξης για φαγητό, η εξάντληση, η αδυναμία και η δυσκολία στην κίνηση. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δυσθρεψία είναι μια κατάσταση που πρέπει να διαγνωστεί από Επαγγελματία Υγείας, γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητο πρωτίστως να συμβουλευτείτε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό σας ή τον διαιτολόγο σας.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς υπάρχει λύση για την διατροφική διαχείρισή της, χάρη στα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της NUTRICIA, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας.

Επιπρόσθετα, τα Fortimel μπορούν κάλλιστα να λαμβάνονται μεταξύ των ημερήσιων γευμάτων για να συμπληρωθεί η διατροφική πρόσληψη.

Τα Fortimel της Nutricia είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας.

Εφαρμογή δωρεάν ελέγχου δυσθρεψίας

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ότι εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο παρουσιάζει συμπτώματα δυσθρεψίας (υποθρεψίας), τότε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη εφαρμογή της Docandu, που θα βρείτε στη σελίδα dosevaros.gr.

Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή ελέγχου δυσθρεψίας, που θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσιάζετε, όπως, για παράδειγμα, η ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Ακολούθως, η εφαρμογή επεξεργάζεται τις απαντήσεις σας και, εν συνεχεία, σας παρέχει μια δωρεάν αξιολόγηση. Oι συμβουλές που παρέχονται μέσω αυτής της εφαρμογής δεν αποτελούν επίσημη ιατρική γνωμάτευση, αλλά μια γενική αξιολόγηση βάσει των απαντήσεων σας.

«Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία»

Η καμπάνια FORTIMEL της NUTRICIA για τη διαχείριση της δυσθρεψίας με το μήνυμα «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία» έχει στόχο να εκπέμψει ένα αισιόδοξο μήνυμα προς όλους ηλικιωμένους, με ακούσια απώλεια βάρους.

Και αυτό, διότι τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν τη συμβουλή ενός ιατρού ή ενός φαρμακοποιού για τη διαχείρισή της απώλειας βάρους, ούτως ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις καθημερινές στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αποτελούν τις μικρές χαρές της ζωής, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η καμπάνια «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.).

Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel θα τα βρείτε με νέο εικαστικό και όνομα. Όμως, η σύνθεση τους παραμένει ίδια.

Αριθμ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: : FORTIMEL PROTEIN 1.5KCAL (ΒΑΝΙΛΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΚΑΦΕΣ): 82379/27-07-2023, FORTIMEL 1.5KCAL ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 119491/08-11-2023, FORTIMEL 1.5 KCAL ΒΑΝΙΛΙΑ: 83217/28-07-2023, FORTIMEL PROTEIN 2KCAL (ΒΑΝΙΛΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΜΟΚΑ): 82851/28-07-2023. Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης.

