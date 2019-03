Πώς θα καταλάβετε αν έχετε υπερπλασία του προστάτη – Τι λύσεις υπάρχουν

Οι μισοί από τους άνδρες άνω των 50 ετών εμφανίζουν συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, αλλά μόνο το 10% χρειάζεται ιατρική ή χειρουργική επέμβαση. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη γενικά ξεκινάει στην 4η δεκαετία της ζωής ενός άνδρα, εξελίσσεται αργά και συνήθως προκαλεί συμπτώματα μετά από τα 50 χρόνια ζωής.

Η συχνοουρία είναι ίσως το πιο απλό, αλλά και πιο ενοχλητικό σύμπτωμα της ΚΥΠ, χωρίς όμως να είναι και το μοναδικό.

Ο προστάτης αυξάνεται σε μέγεθος και μπορεί να συμπιέσει την ουρήθρα που τον διατρέχει στον άξονα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη ροή των ούρων από την ουροδόχο κύστη -μέσω της ουρήθρας- προς τα έξω. Μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση ούρων στους κόλπους της ουροδόχου κύστης (κατακράτηση ούρων), γεγονός που οδηγεί σε νυκτουρία (νυχτερινή συχνοουρία).

Άλλα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν μια αργή ροή ούρων, την ανάγκη για ούρηση επειγόντως και δυσκολία στην εκκίνηση της ούρησης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα περιλαμβάνουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και πλήρη απόφραξη της ουρήθρας, κάτι που είναι σοβαρό και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό των νεφρών.

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω ΚΥΠ;

Κατά κανόνα απαιτείται δακτυλική εξέταση. Ο γιατρός μπορεί επίσης να εξετάσει την ουρήθρα, τον προστάτη και την κύστη χρησιμοποιώντας υπερήχους, ή ένα ενδοσκοπικό όργανο, που εισάγεται μέσω του πέους.

Τι λύσεις υπάρχουν;

Η προσεκτική αναμονή είναι συχνά η καλύτερη επιλογή για τους άνδρες που δεν ενοχλούνται από τα συμπτώματα της ΚΥΠ. Αυτοί δεν χρειάζονται καμία θεραπεία εκτός από το να κάνουν τακτικές εξετάσεις και να περιμένουν να δουν αν η κατάσταση χειροτερεύει ή όχι. Η ιατρική θεραπεία του διευρυμένου προστάτη προορίζεται μόνο για άνδρες με σημαντικά συμπτώματα.

Αλλά αν θέλετε να αντιμετωπίσετε πιο άμεσα και απλά τα ήπια συμπτώματα της ΚΥΠ, τότε το προϊόν Prostenal Control της Vivapharm, είναι η λύση που αναζητάτε. Είναι εντελώς φυσικό προϊόν με πρωτοποριακή σύνθεση με ειδικά οφέλη στην δύναμη, την αντοχή, και τη σεξουαλική ικανότητα, χωρίς παρενέργειες.

Το Prostenal Control δρα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Μειώνει σημαντικά τα άμεσα προβλήματα που σχετίζονται με τον προστάτη όπως είναι η συχνουρία, η νυκτουρία, το τσούξιμο, η διακεκομμένη ούρηση ή η ούρηση σε σταγόνες, κλπ. Αυξάνει τη ζωτικότητα και τη μυϊκή δύναμη και βοηθά σημαντικά τη γονιμότητα και τον ανδρισμό.

Με μία ταμπλέτα την ημέρα μπορείτε ρυθμίσετε τις ορμόνες σας, ώστε να έχετε ένα υγιή προστάτη και φυσιολογική ούρηση και επίσης να αυξήσετε τη σεξουαλική σας ικανότητα.

Τι περιέχει αυτή η μία ταμπλέτα;

Η κάθε ταμπλέτα του Prostenal Control περιέχει: Saw palmetto 320mg, Urtica dioica 240mg, Tribulus terrestris 100mg, Zinc 10mg, B6 1,4mg, D3 10μg.

Ειδικά όσων αφορά τη στυτική δυσλειτουργία, η θεραπεία με Saw palmetto είναι αποτελεσματική στην μείωση των συμπτωμάτων της ΚΥΠ ως αναστολέας της 5-α αναγωγάσης, αλλά σε αντίθεση με τις άλλες θεραπείες, το Saw palmetto σχετίζεται επίσης με βελτίωση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης θεωρούν το Saw palmetto ως θεραπεία πρώτης γραμμής, για ασθενείς με ήπια και μέτρια συμπτώματα ΚΥΠ.

Πιο αναλυτικά, το Prostenal Control περιέχει:

SAW PALMETTO: πλούσια πηγή β-σιτοστερόλης, αιθυλεστέρες και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ): βελτίωση στον υπολειπόμενο όγκο ούρων (μείωση κατά 50%), στη νυκτουρία (μείωση 54%) και πολυουρία (μείωση κατά 37%), μείωση του πόνου κατά την ούρηση (από 75% σε 37%) .

Μειώνει την ανάπτυξη του προστάτη με την αναστολή της δέσμευσης της διυδροτεστοστερόνης (DHT) στους ανδρογονικούς υποδοχείς, αναστέλλοντας την 5-α-ρεδουκτάση και παρεμβαίνοντας με την ενδοπαθητική κλινική δοκιμή υποδοχέων οιστρογόνων δείχνει σημαντική μείωση της συγκέντρωσης DHT κατά 50% και σημαντική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης κατά 125% .

STINGING NETTLE: Πλούσια πηγή φυτοστερολών, λιγνάνων και πολυσακχαριτών. Προωθεί την σωστή λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος και των νεφρών. Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, όπως το I-PSS, μειώνει τα επίπεδα PSA στον ορό και το μέγεθος του προστάτη και αυξάνει την Qmax .

TRIBULUS TERRESTRIS: υποστηρίζει τη σεξουαλική διάθεση, προστατεύει την καρδιά και βελτιώνει φυσικά την απόδοση στον άνθρωπο. Οι μελέτες επιβεβαίωσαν την αύξηση της σεξουαλικής ευεξίας και της στυτικής λειτουργίας.

ZINC : Συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την κανονική λειτουργία του προστάτη, συμπεριλαμβανομένης της γονιμότητας και της αναπαραγωγής.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6: Συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό και την αύξηση της ενέργειας καθώς και στη μείωση της κόπωσης. Συμβάλλει επίσης στη ρύθμιση των ορμονών.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3: Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και συμβάλλει στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Είναι ασφαλής λύση;

Ο συνδυασμός SAW PALMETTO και URTICA DIOICA προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ.

Άνδρες που έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό Saw palmetto (160 mg) και το εκχύλισμα Urtica dioica (120 mg) που χορηγήθηκε δύο φορές ημερησίως ανέφερε σημαντική βελτίωση όσον αφορά τα συμπτώματα της ΚΥΠ, μειώθηκε το I-PSS score, ενώ αυξήθηκε η μέγιστη και η μέση τιμής ροής των ούρων και μειώθηκε ο υπολειμματικός όγκος ούρων.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα διαφόρων κλινικών δοκιμών, το Saw palmetto και το εκχύλισμα Urtica dioica είναι εξίσου αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ) ως αναστολέας 5-α αναγωγάσης και αναστολέας των μεταφορικών πρωτεϊνών της DHT, και ως συνδυασμός αποτελούν ιδανική θεραπεία. Παράλληλα ο συνδυασμός Saw palmetto και Tribullus terrestris αυξάνουν την απόδοση και την ευχαρίστηση της σεξουαλικής πράξης σε αντίθεση με τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της KΥΠ και επηρεάζουν αρνητικά την σεξουαλικότητα.