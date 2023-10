Η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί τη συνηθέστερη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη παγκοσμίως. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η λοίμωξη από τον HPV εξαφανίζεται από μόνη της χωρίς να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η λοίμωξη εμμένει. Σε αυτή την περίπτωση, αναπτύσσονται κυτταρικές αλλοιώσεις (δυσπλασίες), ορισμένες εκ των οποίων αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα ενδέχεται να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σύμφωνα, με τον «Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο» (IARCΟ) ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου μετά τον καρκίνο του μαστού από την οποία προσβάλλονται οι γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μόνο, εμφανίζονται 697 νέα περιστατικά καρκίνου τραχήλου της μήτρας ανά έτος, ενώ οι θάνατοι ετησίως ανέρχονται στους 282. Τι πρέπει όμως να ξέρουμε για να προστατευτούμε; Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προλαμβάνεται!

Καταρχάς, σήμερα υπάρχει ο εμβολιασμός που προστατεύει από ορισμένους υψηλού κινδύνου τύπους HPV, που ευθύνονται για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Να σημειωθεί ότι το εμβόλιο χρησιμοποιείται μόνο για προφύλαξη και όχι για θεραπεία, συνιστώντας ένα ισχυρό μέσο πρωτογενούς πρόληψης.

Υπάρχει όμως και η δευτερογενής πρόληψη, που σημαίνει να υποβάλλονται οι γυναίκες σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους. Εκτός από το τεστ Παπανικολάου σήμερα υπάρχουν πολλές εξετάσεις για τον εντοπισμό τυχόν προκαρκινικών αλλοιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα. Συμπτώματα εμφανίζονται μόνο σε προχωρημένο καρκίνο. Επίσης, για να εξελιχθεί σε καρκίνο μια προκαρκινική αλλοίωση απαιτείται πολύς χρόνος. Εδώ, έγκειται η τεράστια σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου, που εφόσον γίνεται εγκαίρως κυριολεκτικά σώζει ζωές.

Τι εξετάσεις μπορείς να κάνεις;

Test Pap

Tο Τεστ Παπανικολάου συνιστά την πιο διαδεδομένη εξέταση παγκοσμίως για την ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων, που δύναται να εξελιχθούν σε καρκίνο. Η διαδικασία είναι απλή και ανώδυνη. Πιο συγκεκριμένα, ο γυναικολόγος χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι συλλέγει κύτταρα από την επιφάνεια του τραχήλου. Τα κύτταρα αυτά φυλάσσονται σε ειδικό φιαλίδιο και κατόπιν εξετάζονται στο μικροσκόπιο από έναν κυτταρολόγο. Με το τεστ παπ μπορούμε να ανιχνεύσουμε επίσης φλεγμονές (όπως τραχηλίτιδα, κολπίτιδα) και παθογόνους μικροοργανισμούς (π.χ. τριχομονάδες, μύκητες κτλ).

Τεστ ΠΑΠ Yγρής Φάσης (Thin Prep)

Το τεστ ΠΑΠ υγρής φάσης είναι μια νεότερη και πιο εξελιγμένη μέθοδος για τεστ. Ουσιαστικά, το δείγμα λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο του απλού Pap test, αλλά με ένα ειδικό βουρτσάκι, που τοποθετείται μέσα σε μπουκαλάκι με ειδικό συντηρητικό. Έτσι, όλα τα κύτταρα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται στο εργαστήριο χωρίς απώλειες. Επιπροσθέτως, διασφαλίζεται η σωστή συντήρησή τους. Με τη μέθοδο αυτή βελτιώνεται η ποιότητα και η ποσότητα του υλικού που εξετάζεται και συνεπώς αυξάνεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «κυτταρολογία υγρής φάσης».

HPV test

Το HPV τεστ ανιχνεύει μας πληροφορεί εάν υπάρχουν ογκογόνοι HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας. Ορισμένοι τύποι HPV – συμπεριλαμβανομένων των τύπων 16 και 18 – αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το να γνωρίζετε αν έχετε έναν τύπο HPV που σας θέτει σε υψηλό κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σημαίνει ότι ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει καλύτερα για τα επόμενα βήματα της περίθαλψης σας. Αξίζει να θυμάστε ότι ενώ το συμβατικό τεστ παπ ανιχνεύει άτυπα κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας, το HPV τεστ ανιχνεύει φλεγμονές από ογκογόνους HPV.

mRNA HPV TEST

Με το mRNA HPV Test ανιχνεύoυμε το mRNA και συγκεκριμένα τις ογκοπρωτεϊνες Ε6/Ε7. Με τη μέθοδο αυτή ανιχνεύονται όχι μόνο ίχνη μιας HPV λοίμωξης που μπορεί να αφορά το παρελθόν αλλά και μια λοίμωξη που είναι ενεργή.

CINtec PLUS Cytology

To CINtec PLUS Cytology είναι ένα τεστ διαλογής, εγκεκριμένο από τον FDA. Είναι το μοναδικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία διπλού βιοδείκτη για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση των πρωτεϊνών p16 και Ki-67, προκειμένου να παρέχει ακριβέστερη ένδειξη της παρουσίας μετασχηματιζόμενων λοιμώξεων HPV. Η διπλή χρώση p16 & Ki-67 ανιχνεύει κύτταρα των οποίων ο κυτταρικός κύκλος έχει απορυθμιστεί και που στην πραγματικότητα έχουν μετατραπεί σε πιθανά καρκινικά κύτταρα. Ουσιαστικά, μια θετική δοκιμασία διπλής χρώσης p16/Ki-67 αποτελεί έναν έμμεσο δείκτη της αποδιοργάνωσης του κυτταρικού κύκλου την οποία έχει προκαλέσει ο HPV. To CINtec PLUS Cytology προσφέρει επομένως στις γυναίκες σαφείς απαντήσεις και σιγουριά για τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

Έχω HPV σχετιζόμενες προκαρκινικές αλλοιώσεις. Υπάρχει θεραπεία;

Στα καλά νέα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου προστίθεται το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν αξιόπιστες και κυρίως μη επεμβατικές λύσεις θεραπείες για την υποχώρηση των τραχηλικών βλαβών που σχετίζονται με τον HPV. Μια τέτοια λύση με ανώτερη αποτελεσματικότητα έναντι των HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών κατά την περίοδο της αναμονής και παρακολούθησης συνιστά το DeflaGyn®. Συνιστά την μάλιστα την πρώτη τοπική θεραπεία με σημαντική αποτελεσματικότητα κατά των τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67. Καλύπτοντας ένα εκτεταμένο εύρος ενδείξεων το DeflaGyn® προάγει την αυτόματη ύφεση και υποχώρηση των ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (όπως ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL) ή των ΗΡV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή των τραχηλικών διαβρώσεων. Πρωτοπορεί καθώς καταστέλλει σημαντικά την καρκινογενετική εξέλιξη που οφείλεται στην HPV λοίμωξη, επιτυγχάνοντας:

Κυτταρολογική υποχώρηση των τραχηλικών βλαβών.

Αναστροφή της καρκινογένεσης.

Κάθαρση του υψηλού κινδύνου HPV (hr-HPV).

Κλείνοντας, να θυμάστε ότι η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία για την υποχώρηση των προκαρκινικών αλλοιώσεων μπορεί να σώσει ζωές! Για αυτό μην αμελείτε ποτέ τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Με τη διάδοση της ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της πρόληψης, μπορούμε να κάνουμε τεράστια βήματα στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και την προστασία της υγείας των γυναικών παγκοσμίως.