Σαουδική Αραβία: Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ρομποτική χειρουργική μίας τομής σε 6χρονο παιδί

Σημαντική εξέλιξη στον κλάδο των μεταμοσχεύσεων αποτελεί η πραγματοποίηση ρομποτικής μεταμόσχευσης μέσω μίας τομής και όχι πολλών σε ένα 6χρονο αγόρι στη Σαουδική Αραβία.

Το αγόρι από τη Σαουδική Αραβία έγινε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος με τη χρήση ρομποτικού συστήματος μίας τομής.

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Δότης του μοσχεύματος ήταν ο πατέρας του, ο οποίος προσέφερε τον αριστερό λοβό του ήπατός του. Το ήπαρ είναι το μοναδικό όργανο του ανθρώπινου σώματος που αναγεννάται πλήρως μετά την αφαίρεση ενός τμήματός του.

Η εκτέλεση της ρομποτικής μεταμόσχευσης μέσω μίας τομής και όχι πολλών, όπως συνήθως γίνεται, οδηγεί σε σημαντική μείωση του πόνου, της αιμορραγίας και της νοσηλείας.

Την ανακοίνωση της επιτυχημένης μεταμόσχευσης στο αγόρι έκαναν οι γιατροί του Εξειδικευμένου Νοσοκομείου & Ερευνητικού Κέντρου King Faisal (KFSH).

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Στο ίδιο Νοσοκομείο διενεργήθηκαν και οι πρώτες τρεις ρομποτικές λήψεις ηπατικών μοσχευμάτων από ζώντες δότες, μέσω μίας τομής. Οι λεπτομέρειες γι’ αυτές τις επεμβάσεις δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση American Journal of Transplantation.

Η περίπτωση του 6χρονου

Όπως εξηγούν οι γιατροί, το 6χρονο αγόρι πάσχει από μία σπάνια, κληρονομούμενη ασθένεια, το σύνδρομο Wolcott-Rallison.

Η νόσος προκαλεί σακχαρώδη διαβήτη πρώιμης έναρξης και επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Το γεγονός αυτό θέτει τους πάσχοντες σε επαναλαμβανόμενο, απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο.

Το αγόρι είχε πάθει πολλά τέτοιου είδους επεισόδια. Με τη μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε, αντιμετωπίσθηκε η πιο σοβαρή επιπλοκή της ασθένειάς του. Η επέμβαση ήταν απολύτως επιτυχημένη και η ανάρρωσή του γρήγορη. Το μεταμοσχευμένο ήπαρ λειτουργεί ομαλά και δεν έχουν παρατηρηθεί έως τώρα επιπλοκές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το παιδί έχει πλέον την ευκαιρία για μία πιο σταθερή ζωή, με μικρότερο ιατρικό και συναισθηματικό φορτίο για το ίδιο και την οικογένειά του. Θα συνεχίσει, βέβαια, να λαμβάνει φροντίδα για την γενετική ασθένειά του και για τον διαβήτη που του προκαλεί.

Και για τη λήψη μοσχευμάτων

Στην ρομποτική χειρουργική μίας τομής οι χειρουργοί εισάγουν όλα τα χειρουργικά εργαλεία και μία υψηλής ευκρίνειας τρισδιάστατη κάμερα μέσω μίας μικρής τομής. Μέσω της ίδιας τομής διενεργούν με μεγάλη ακρίβεια όλα τα στάδια της επέμβασης – εν προκειμένω της λήψης των μοσχευμάτων ή της μεταμόσχευσης.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το τραύμα στο τοίχωμα της κοιλιάς, η απώλεια αίματος και ο μετεγχειρητικός πόνος. Επιπλέον, βραχύνεται ο χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο και η διάρκεια της ανάρρωσης.

Οι τρεις λήψεις των ηπατικών μοσχευμάτων εκτελέσθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026. Όλες ολοκληρώθηκαν ρομποτικά, χωρίς ανάγκη για μετατροπή (π.χ. σε μεταμόσχευση πολλών τομών ή σε ανοιχτή επέμβαση).

Η συνολική διάρκεια κάθε λήψης μειώθηκε κατά σχεδόν 37% (από τα 430 λεπτά σε 272 λεπτά). Η απώλεια αίματος υπολογίσθηκε σε 25 ml σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο ήταν 2 έως 3 ημέρες. Κανένας από τους δότες δεν είχε επιπλοκές, ούτε χρειάσθηκε μετάγγιση αίματος, νέα επέμβαση ή νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Μετά τη λήψη, όλα τα ηπατικά μοσχεύματα μεταμοσχεύθηκαν με επιτυχία στους ασθενείς για τους οποίους προορίζονταν. Δεν υπήρξαν ούτε σε αυτό το στάδιο σοβαρές αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.

Η επιτυχία της ρομποτικής μεταμόσχευσης μέσω μίας τομής «δεν εξαρτάται μόνον από την διαθεσιμότητα της τεχνολογίας», τόνισε ο επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας Dr. Dieter Broering, καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Alfaisal, στο Ριάντ.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η προσεκτική επιλογή των ασθενών, ο λεπτομερής σχεδιασμός της επέμβασης και η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας.

Το KFSH έχει μεγάλη εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις ήπατος. Το 2023 έγινε το πρώτο κέντρο στον κόσμο όπου διενεργήθηκε πλήρως ρομποτική μεταμόσχευση του οργάνου. Έως τώρα, έχουν γίνει συνολικώς 165 ανάλογες μεταμοσχεύσεις.

Έχουν επίσης διενεργηθεί περισσότερες από 1.700 ρομποτικές λήψεις ηπατικών μοσχευμάτων από ζώντες δότες, με την λήψη και τη μεταμόσχευση μέσω μίας τομής να είναι η νεότερη εξέλιξη στον τομέα.

Πηγή: iatropedia.gr