Στους κορυφαίους γιατρούς του κόσμου ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος

Το site experstscape (http://www.expertscape.com/) είναι μια αμερικάνικη βάση δεδομένων που παρουσιάζει τους ειδικούς ιατρούς και νοσοκομεία σε κάθε νόσημα ανάλογα με την ερευνητική και κλινική τους δραστηριότητα, συλλέγοντας στοιχεία από πολλαπλές πηγές. Οι ειδικοί κατατάσσονται ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα των δημοσιεύσεων στην ιατρική βιβλιογραφία και εξετάζει όλες τις ιατρικές εκδόσεις που αναπροσαρμόζονται στη βάση δεδομένων MEDLINE της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ. Η εμπειρία του κάθε συγγραφέα βαθμολογείται ανάλογα με τον αριθμό και τον τύπο των ιατρικών άρθρων που έχει συγγράψει κάθε ειδικός για τη συγκεκριμένη πάθηση, ασθένεια ή θεραπεία.

Η κατάταξη του περιλαμβάνει ιατρούς από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει με σειρά κατάταξης τους πιο ειδικούς σε κάθε τομέα και πιο ειδικά σε κάθε νόσημα και προσφέρει έτσι την δυνατότητα σε ασθενείς αλλά και σε γιατρούς να πάρουν μια δεύτερη γνώμη από έναν πραγματικό εμπειρογνώμονα. Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Expertscape για να βρουν ειδικούς παγκόσμιας αναγνώρισης για ιατρικές παραπομπές ενώ επιστήμονες ή δημοσιογράφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Expertscape για να ανακαλύψουν εμπειρογνώμονες της βιοϊατρικής για επαγγελματικές συνεργασίες.

Στην κατάταξη Expertscape ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η υψηλή θέση που καταλαμβάνουν έλληνες γιατροί που ασκούν την ειδικότητα τους και επίσης διενεργούν την έρευνα τους στην Ελλάδα. Στην κορυφαία θέση των ειδικών για τα πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα (πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία του Waldenström, συστηματική αμυλοείδωση) βρίσκεται ο Καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Θεραπευτική Κλινικής και της Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται αντίστοιχα στην 4η θέση παγκοσμίως με βάση την κλινική και ερευνητική δραστηριότητα, ακολουθώντας ιδρύματα όπως την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, την Κλινική Mayo και το Ογκολογικό Κέντρο MD Anderson του Τέξας. Στο ίδιο νόσημα ο Καθηγητής Αιματολογίας του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Τέρπος βρίσκεται στην 9η θέση, ενισχύοντας περαιτέρω το ισχυρό στίγμα της έρευνας που γίνεται στην Ελλάδα και που αφορά στο πολλαπλούν μυέλωμα. Επιπλέον, όσον αφορά στην Μακροσφαιριναιμία του Waldenström, ένα είδος λεμφώματος, o Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας του ΕΚΠΑ κ. Ευστάθιος Καστρίτης βρίσκεται στην 4η θέση της αντίστοιχης κατάστασης. Η παραπάνω αναγνώριση είναι φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι ο Καθηγητής κος Μ.Α. Δημόπουλος έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών στα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά (όπως τα περιοδικά New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of Clinical Oncology, Blood κ.α.) οι οποίες έχουν αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των νοσημάτων κατά τα τελευταία χρόνια καθώς οδήγησαν στην έγκριση και καθιέρωση πολλών νέων θεραπειών.

Οι σημαντικές αυτές επιτυχίες και η υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη δείχνουν το υψηλό επίπεδο της εξειδίκευσης αλλά και της έρευνας που γίνεται σε Ελληνικά ιδρύματα, όπως είναι και η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτική Κλινικής του ΕΚΠΑ. Τα παραπάνω αποτελούν μια ακτίδα αισιοδοξίας για την δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα , παρά τις γνωστές δυσκολίες, η οποία προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς και στους συγγενείς τους, καθώς έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς παγκόσμιου βεληνεκούς και να αντιμετωπίσουν κακοήθη νοσήματα όπως το πολλαπλούν μυέλωμα , την Μακροσφαιριναιμία και την αμυλοείδωση με τα νεότερα διαθέσιμα μέσα και θεραπείες.

Πηγή: iatropedia.gr