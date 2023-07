Μια νέα θεωρία συνωμοσίας φαίνεται πως έχουν βρει κάποιοι παίζοντας για ακόμη μια φορά με την ανθρώπινη ζωή, καθώς παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των γιατρών για τον καρκίνο του δέρματος προτρέπουν τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν αντιηλιακό!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, υπάρχουν αμέτρητες αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρουν πως η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία δεν προκαλεί καρκίνο, αλλά τα ίδια τα αντιηλιακά είναι καρκινογόνα. Μία από τις αναρτήσεις έγραφε: «Οι αχτίδες του ήλιου δεν είναι τοξικές, το αντιηλιακό είναι».

Ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας είναι ο Τζέιμς Μίντλετον, Βρετανός γυμναστής. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η βιταμίνη D, που παίρνουμε από τον ήλιο, βοηθά ώστε να μην εμφανίζονται αυτοάνοσα νοσήματα και καλεί τους πολίτες να μην βάζουν αντιηλιακό.

Ωστόσο, ο γυμναστής μετρά μερικές χιλιάδες followers στο Instagram οι οποίοι ακούν τις συμβουλές του παρά το γεγονός ότι δεν είναι ούτε δερματολόγος ούτε γιατρός.

High levels of vitamin D make it almost impossible to develop an autoimmune disease. This would put pharmaceutical companies & the health care industry out of business. Think about it for a minute. They need you to believe that the sun is bad. pic.twitter.com/AbnXuRsehu