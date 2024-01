Όλο και περισσότερες μελέτες γίνονται σχετικά με το ανθρώπινο μικροβίωμα. Όταν αναφερόμαστε στο «μικροβίωμα» εννοούμε τα οικοσυστήματα των μικροοργανισμών που βιώνουν αρμονικά μέσα στο σώμα μας.

Ένα τέτοιο οικοσύστημα είναι και το κολπικό μικροβίωμα. Το κολπικό μικροβίωμα προλαμβάνει την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών και συμβάλλει στη ρύθμιση του κολπικού pH. Αυτό το περίπλοκο και δυναμικό μικροοικοσύστημα υφίσταται διακυμάνσεις σε όλες τις φάσεις της ζωής της γυναίκας. Κατανοώντας το κολπικό μικροβίωμα, μπορούμε να προωθήσουμε την καλή κολπική μας υγεία χωρίς να χρησιμοποιούμε αλόγιστα τα αντιβιοτικά.

Γαλακτοβάκιλλοι: Οι «φύλακες» του κόλπου

Ένας υγιής κόλπος κυριαρχείται από μεγάλη ποσότητα «καλών» βακτηρίων. Πρόκειται για τους γνωστούς γαλακτοβακίλλους (Lactobacillus). Αυτά τα βακτήρια θεωρούνται οι «φύλακες» του κόλπου. Μπορούν αφενός να αποτρέψουν τα «κακά» βακτήρια να προσκολληθούν στα κολπικά τοιχώματα και αφετέρου να αναστείλουν την ανάπτυξη των δυνητικά επιβλαβών βακτηρίων, παράγοντας γαλακτικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το μεν γαλακτικό οξύ βοηθάει στη διατήρηση του όξινου περιβάλλοντος του κόλπου, το δε υπεροξείδιο του υδρογόνου στην καταπολέμηση των «κακών» βακτηρίων. Η μείωση των γαλακτοβακίλλων στο κολπικό μικροβίωμα μπορεί να επιτρέψει την αποίκηση παθογόνων μικροοργανισμών, οδηγώντας σε προβλήματα όπωςη βακτηριακή κολπίτιδα, η κολπική μυκητίαση.

Πώς διαταράσσεται το κολπικό μικροβίωμα;

Η ισορροπία του κολπικού μικροβιώματος μπορεί να διαταραχθεί από παράγοντες όπως:

Σεξουαλικές συνήθειες.

Ορμονικά αντισυλληπτικά.

Κακή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής.

Χρήση σπερματοκτόνων προϊόντων.

Ορμονικές διακυμάνσεις (π.χ. εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση).

Παθολογικοί παράγοντες (διαβητικοί ασθενείς, ασθενείς με πεσμένο ανοσοποιητικό).

Στρες.

Χρήση συνθετικών εσώρουχων.

Λήψη αντιβιοτικών.

Τα αντιβιοτικά διαταράσσουν την κολπική χλωρίδα;

Τα αντιβιοτικά δεν δρουν επιλεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα επιβλαβή μικρόβια μπορεί να «σκοτώσουν» και τα ευεργετικά μικρόβια του κόλπου. Γι’ αυτό μετά τη θεραπεία με αντιβιοτικά είναι συχνό οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν βακτηριακή κολπίτιδα ή κολπική μυκητίαση. Θα πρέπει επομένως να αποφεύγεται η άσκοπη και αλόγιστη λήψη αντιβιοτικών, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μικροβιακή αντοχή και εμμένουσες λοιμώξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός σας θα κρίνει την αναγκαιότητα χορήγησης τους!

Βακτηριακή κολπίτιδα

Η βακτηριακή κολπίτιδα προσβάλλει 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως[1]. Στη βακτηριακή κολπίτιδα μειώνονται οι γαλακτοβάκιλλοι του κόλπου και ταυτόχρονα αυξάνεται η συγκέντρωση των αναερόβιων μικροβίων, όπως ο Gardnerella Vaginalis. Περιλαμβάνει συμπτώματα όπως δυσοσμία και λεπτόρρευστες, γκριζόλευκες κολπικές εκκρίσεις. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν φαγούρα, ερεθισμοί, πόνος και ερυθρότητα.

Η μετρονιδαζόλη είναι το πιο σύνηθες αντιβιοτικό για την αντιμετώπιση της βακτηριακής κολπίτιδας. Ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της λοίμωξης. Βάσει μελετών έως και 40% των γυναικών που χορηγήθηκαν μετρονιδαζόλη επανεμφάνισαν τη λοίμωξη 1-3 μήνες μετά τη θεραπεία[2],[3],[4]. Επίσης, έχει πιθανές αρνητικές παρενέργειες όπως ναυτία, καύσος στομάχου και πονοκέφαλος[5].

Μια λύση αντί των αντιβιοτικών είναι το Multi-Gyn ActiGel, που αντιμετωπίζει φυσικά και χωρίς γνωστές παρενέργειες τη βακτηριακή κολπίτιδα. Ταυτόχρονα, βελτιστοποιεί το pH και τη χλωρίδα του κόλπου και ανακουφίζει άμεσα από τα σχετιζόμενα συμπτώματα. Βάσει μάλιστα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο “European Obstetrics and Gynaecology”, το Multi-Gyn ActiGel αποδείχθηκε μακροπρόθεσμα εξίσου αποτελεσματικό με τη μετρονιδαζόλη για την αντιμετώπιση της βακτηριακής κολπίτιδας και των συσχετιζόμενων ενοχλήσεων[6].

Κολπική μυκητίαση

Το κολπικό μικροβίωμα περιλαμβάνει φυσιολογικά μύκητες. Όταν όμως οι μύκητες αυξάνονται υπερβολικά αναπτύσσεται κολπική μυκητίαση. Οι περισσότερες κολπικές μυκητιάσεις οφείλονται στον μύκητα CandidaAlbicans. Οι παχύρευστες, λευκές κολπικές εκκρίσεις, η φαγούρα στην ευαίσθητη περιοχή, η ερυθρότητα και η αίσθηση καύσου είναι τα κυριότερα συμπτώματα. Και στην κολπική μυκητίαση χρησιμοποιούνται αντιμυκητιασικά φάρμακα. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας φαρμάκων είναι η πιθανότητα επανεμφάνισης της λοίμωξης και οι παρενέργειες.

Για τη φυσική αντιμετώπιση της κολπικής μυκητίασης δοκιμάστε το Multi–Gyn FloraPlus. Αντιμετωπίζει τις κολπικές μυκητιάσεις και ανακουφίζει άμεσα από φαγούρα, ερεθισμούς και παχύρρευστες, λευκόχρωμες εκκρίσεις. Περιέχει πρεβιοτικά και το πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR, που έχει τη μοναδική ιδιότητα βελτιστοποιεί την κολπική χλωρίδα χωρίς κίνδυνο μικροβιακής αντοχής. Τα πρεβιοτικά υποστηρίζουν τους ευεργετικούς λακτοβακίλλους της χλωρίδας. Το Multi-Gyn FloraPlus έχει το ιδανικό pH για έναν υγιή κόλπο και δεν έχει γνωστές παρενέργειες.

Μία ισορροπημένη κολπική χλωρίδα βοηθάει στην πρόληψη των κολπικών λοιμώξεων και είναι ζωτικής σημασίας για την καλή κολπική υγεία. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχής της κολπικής χλωρίδας, υιοθετήστε καλές πρακτικές υγιεινής της ευαίσθητης περιοχής. Ιδανικά, χρησιμοποιήστε προϊόντα που βελτιστοποιούν την κολπική χλωρίδα και βεβαίως μη ξεχνάτε να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας.

