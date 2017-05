Λίγες ώρες απομένουν από την τελευταία πρόβα της Demy για την Eurovision και η τραγουδίστρια δηλώνει αισιόδοξη αλλά και πολύ χαρούμενη που εκπροσωπεί τη χώρα μας.

Στις 16.00 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η πρόβα του πρώτου ημιτελικού, ενώ το βράδυ, στις 10 θα γίνει η εγγραφή του, όπως γίνεται κάθε χρόνο ώστε αν υπάρξει πρόβλημα στη μετάδοση αύριο, Τρίτη, να παίξει στον αέρα το βίντεο.

Τέλος αξίζει να αναφέρω ότι μιλώντας με κόσμο μέσα από το press room, τα σχόλια για το This Is Love του Δημήτρη Κοντόπουλου είναι πολύ θετικά για την πορεία της χώρας μας στο διαγωνισμό, ενώ ιδιαίτερα θετική εντύπωση έχει προκαλέσει η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού.

Αύριο το βράδυ λοιπόν η Demy θα τραγουδήσει This Is Love σε όλη την Ευρώπη δίνοντας, όπως είπε, τον καλύτερο εαυτό της..!