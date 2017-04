Αντετοκούνμπο: Κουρασμένος και λυπημένος μετά τον αποκλεισμό [vids]

Ο Αντετοκούνμπο έφτασε τους 34 πόντους, αγωνιζόμενος 47 λεπτά κόντρα στους Ράπτορς.

Η κούραση -από την υπερπροσπάθεια- ήταν εμφανέστατη στον Γιάνναρο, κάτι που δήλωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα. “Ήμουν εξαιρετικά κουρασμένος, αλλά μου έδωσαν κίνητρο οι συμπαίκτες μου και το πλήθος” ανέφερε μεταξύ άλλων ο “Greek Freak”.

