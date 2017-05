F1: `Πρίγκιπας` ο Φέτελ! Πανηγύρισε η Ferrari στο Μονακό

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari, ήταν ο θριαμβευτής του έκτου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 στο Μονακό, αυξάνοντας τη διαφορά στους 25 βαθμούς, στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, από τον δεύτερο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος σήμερα τερμάτισε στην 7η θέση.

