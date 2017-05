Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός: `Ερυθρόλευκη` πανωλεθρία στον τελικό! Ο Oμπράντοβιτς πήγε την κούπα στην Τουρκία

Το live

Για πρώτη φορά πήγε στην Τουρκία το τρόπαιο της Ευρωλίγκας και πρόκειται ξεκάθαρα για δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που φόρμαρε άριστα την ομάδα του, η οποία έκανε τα καλύτερά της παιχνίδια φέτος από τα πλέι οφ και μετά.

Ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά σε φάιναλ φορ δεν τα κατάφερε να νικήσει τον Σέρβο κόουτς που “κλείδωσε” υποδειγματικά την επίθεση των Πειραιωτών και ετοίμασε άψογα πνευματικά την ομάδα του.

Crowned.



For the first time, Fenerbahce is the EuroLeague champion. #F4GLORY pic.twitter.com/JrLC5R9Yrb — EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2017

Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε εξαιρετικά καλό μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο και έδειξε έτοιμη για το κορυφαίο της ματς φέτος. Κράτησε σωστές αποστάσεις, είχε πολύ καλά ποσοστά και... πήρε δυνάμεις από τα επιθετικά της ριμπάουντ.

Καταλυτικός ήταν ο Κάλινιτς με 12 από τους 26 πόντους της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ούντο ήταν μαγικός και σε αυτό το ματς. Από την άλλη ο Βέσελι έβαλε δύσκολα στον Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός ήταν αδύναμος αμυντικά και άστοχος... Η ψυχολογία της Φενέρ ήταν στα ύψη, άλλωστε στον τομέα αυτό ο Ζοτς είναι μετρ του είδους. Μοιραία το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού έκλεισε στο 26-18.

Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες του Σφαιρόπουλος μπήκαν πιο ψύχραιμοι. Συμμάζεψαν την άμυνά τους και τη διαφορά και ανάγκασαν τον Ζοτς να βάλει τις φωνές και ν' αλλάξει χρώμα.

Ομως και πάλι δεν μπόρεσαν να ισοφαρίσουν. Η υπεροχή του Τσέχου απέναντι στον Πρίντεζη συνεχίστηκε και η ευστοχία του του Κάλινιτς. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ισορρόπησε τα ριμπάουντ και χρεώθηκε τρία φάουλ ο Μπογκντάνοβιτς. Μοιραία άλλαξε το αμυντικό πλάνο του Ομπράντοβιτς. Οι “ερυθρόλευκοι” με buzzer beater του Μπιρτς στο φινάλε της β' περιόδου και σε επίθεση που έμοιαζε χαμένη πήγαν στα αποδυτήρια με -5 στο σκορ (39-34).

Ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης ήταν αρνητικοί και στην τρίτη περίοδο του ματς. Η άμυνα του Ζοτς πάνω στους δύο, τους έσπασε το γνωστό τσαμπουκά τους και έχασαν το μυαλό τους σε πολλές φάσεις. Η Φενέρ είχε πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού κι άρχισε να ξεδιπλώνει και εύκολες επιθέσεις, ενώ η “ερυθρόλευκη” αστοχία συνεχιζόταν! Ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτός που προσπάθησε να εκκινήσει την “ερυθρόλευκη” επίθεση, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του, αν και προσπάθησε να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Στο +14 βρέθηκαν οι Τούρκοι στο 29 με τον Ντατόμε και απλά μείωσε ο Μπιρτς στη λήξη της περιόδου σε 60-48.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση ώστε να μην είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δέκα λεπτά... Το Sinan Erdem που είναι και φυσική έδρα της Φενέρ είχε πάρει φωτιά... Ο Αντιτς με τρίποντο έδωσε τη μέγιστη διαφορά με 68-50 στο 32' και ο Ολυμπιακός κατέρρευσε. Παρόλα αυτά ο Ζοτς στο τελευταίο λεπτό και ενώ η κούπα ήταν δική του ζητούσε από τους παίκτες του να μην πανηγυρίσουν ακόμα και να κάτσουν στις θέσεις τους. Το ματς έληξε 80-64.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 39-34, 60-48, 80-64

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ομπράντοβιτς): Ούντο 10 (9 ρ., 5 κοψ.), Μαχμούτογλου, Άντιτς 4 (1), Μπογκντάνοβιτς 17 (3), Σλούκας 3 (1 τρ., 5 ασ.), Νάναλι 2, Βέσελι 8 (8 ρ.), Κάλινιτς 17 (4 τρ., 5 ρ., 5 ασ.), Ντίξον 8 (2), Ντουβερίογλου, Ντατόμε 11 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σφαιρόπουλος): Γκριν 7 (1), Μπιρτς 14, Γιανγκ, Τολιόπουλος 3 (1), Σπανούλης 9 (2 τρ., 8 ασ.), Ουότερς 2, Αγραβάνης, Μιλουτίνοφ 10, Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 3 (1), Μάντζαρης 9 (3)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT