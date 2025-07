Ολυμπιακός: Με φουλ αλλαγές η ενδεκάδα για το φιλικό με την Άλκμααρ

Ο Ολυμπιακός δίνει για δεύτερη σερί μέρα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ολλανδία, αυτή τη φορά με την Άλκμααρ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 στα φιλικά παιχνίδια του, παρουσιάζοντας εξίσου καλό πρόσωπα με τα προηγούμενα τεστ κόντρα σε Μπρέντα (3-2) και Νόριτς (3-0).

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία – όπως αναμενόταν – είναι τελείως διαφορετική από τη χθεσινή κόντρα στη Νόριτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άλκμααρ! / Our line-up for today’s match against AZ Alkmaar! #Olympiacos #AZAOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/n25a40cNUg