Γιορτή στο ΟΑΚΑ! Η Εθνική 2005 πήρε ρεβάνς από τους Antetokounbros [pics]

Η παρέα του Παπαλουκά και του Διαμαντίδη πήρε τη... ρεβάνς από την ομάδα των Αντετοκούνμπο, με την οποία αγωνίστηκαν οι Κάιλ Χάινς και Γκιόρκι Σερμαντίνι, επικρατώντας με 92-91. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τρίποντο από τα 13 μέτρα. Ιδανικότερο φινάλε, δεν μπορούσε να υπάρξει στο Antetokounbros Εvent.

Οι Πρίντεζης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Χατζηβρέττας, Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος και Κακιούζης (εκεί ήταν και ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης) έδειξαν να είναι σε πολύ καλή φόρμα ολοκληρώνοντας με σερί 14-0 το α΄ μέρος (67-53 στο ημίχρονο). H ομάδα των Antetokounbrosκατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά στην 4η περίοδο, αλλά κανείς από τους 17.000 φιλάθλους δεν ενδιαφερόταν για το ποιος θα ήταν ο νικητής. Ζητούμενο ήταν μόνο η διασκέδαση. Δώρα, διαγωνισμοί, συμμετοχή και αγάπη για το μπάσκετ ήταν όσα αποκόμισαν οι τυχεροί που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φωνάζοντας στο τέλος όλοι μαζί το μήνυμα που επέλεξαν ο Γιάννης και ο Θανάσης για το event: We are all bros!

Το τζάμπολ στον αγώνα αθλητών με αμαξίδιο που προηγήθηκε του βασικού, έκανε η μαμά Αντετοκούνμπο, Βερόνικα. Mετά το τέλος του πρώτου αγώνα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς πήρε το μικρόφωνο και μαζί με τον πατέρα Αντώνιο στο κέντρο του γηπέδου, ζήτησε από τον κόσμο να στείλουν sms στο 19828 για να ενισχύσουν την "Κιβωτό του Κόσμου". Οι διοργανωτές είχαν διαμορφώσει στις θύρες 27 & 29 το χώρο, για συλλογή συσκευασμένων τροφίμων μακράς διάρκειας, καθώς και καθαριστικά είδη.

Όπως ήταν φυσικό, την αποθέωση γνώρισε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παρέα με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο ήταν οι αγαπημένοι της κερκίδας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε και διαγωνισμός καρφωμάτων. Νικητής αναδείχθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήδηξε πάνω από τον συμπαίκτη του, Κωτσόπουλο, πήρε τη μπάλα απ' το κεφάλι του και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Θέαμα προσέφεραν με τα καρφωματά τους, φυσικά ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Χατζηβρέττας, ο Χάινς, ο Σερμαντίνι και ο Κωτσόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 36-36, 67-53, 82-76, 92-91

Antetokounbros & Friends (Ζήβας): Γαρμπής 2, Γκίκας, Παναγιωτίδης 3, Τρικαλιώτης, Σαλούστρος 4, Ντιφαντής 8, Κωτσόπουλος, Σερμαντίνι 12, Καμπερίδης, Χάινς 10, Γιάννης Αντετοκούνμπο 25, Θανάσης Αντετοκούνμπο 27.

Εθνική Ομάδα 2005 (Γιαννάκης): Παπαλουκάς 10, Χατζηβρέττας 12, Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 11, Διαμαντίδης 8, Παπαδόπουλος 20, Κακιούζης 4, Πρίντεζης 21.

