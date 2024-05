Μάρκο Ρόις: Συγκινημένος ο Γερμανός στο standing ovation των οπαδών της Ντορτμουντ

Ο Μάρκο Ρόις αποχωρήσει από την Ντόρτμουντ στο τέλος της σεζόν και γνώρισε την “αποθέωση” από τους οπαδούς, κατά την αλλαγή του, στο ματς της ομάδας με την Άουγκσμπουργκ.

Η Ντόρτμουντ συνέτριψε εντός έδρας με 5-1 την Άουγκσμπουργκ, με τον Μάρκο Ρόις να έχει μια εξαιρετική εμφάνιση με γκολ και δύο ασίστ. Στο 66‘ ο Τέρζιτς τον απέσυρε για να πάρει τη θέση του ο Μπράντ και τον Γερμανό να “αποθεώνεται”.

Ο Μάρκο Ρόις γνώρισε το standing ovation από τους οπαδούς της Ντόρτμουντ στο “Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ”, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

a standing ovation, for one hell of a performance.

marco reus, take a bow pic.twitter.com/FHj0Gee01B