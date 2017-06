NBA: Νέα σπουδαία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις καλύτερες αμυντικές πεντάδες της φετινής σεζόν, με τον άσο των Μπακς να βρίσκεται στη δεύτερη μαζί με τους Τόνι Άλεν, Ντάνι Γκριν, Άντονι Ντέιβις και Αντρέ Ρόμπερσον.

Η καλύτερη αμυντική πεντάδα αποτελείται από τους Ντρέιμοντ Γκριν, Ρούντι Γκομπέρ, Καουάι Λέοναρντ, Κρις Πολ και Πάτρικ Μπέβερλι.

The Greek Freak has been named to the @NBA All-Defensive 2nd Team!! Congratulations @Giannis_An34!! #FearTheDeer pic.twitter.com/SSlIZ9ynBR