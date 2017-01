Ο Ολυμπιακός αλάνθαστος κι εγωιστής διέλυσε την Μπασκόνια

Το live.

Οι... κάποιοι πόντοι της Μπασκόνια στον αγώνα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ήταν παρούσα. Διότι όποιος σχολιάσει ότι ήταν άφαντη δεν θα έχει και πολύ άδικο. Ο Ολυμπιακός έκανε το τέλειο ημίχρονο ενώ εξαιρετικός ήταν και στο δεύτερο και από την άλλη οι Βάσκοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Συνδυασμός που... σκοτώνει αυτούς, οι οποίοι δεν μπορούν να συντονιστούν.

Waters sends it in the air and Young does the rest.. AND ONE!#7DAYSMagicMoment #OLYBKN pic.twitter.com/D1rwD3h0Ui