Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ανάρτηση της Euroleague για το game 5 των πλέι οφ

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το game 5 στα πλέι οφ της Euroleague, με την διοργάνωση να κάνει μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Ο Παναθηναϊκός δίνει τον σημαντικότερο αγώνα της τελευταίας δεκαετίας, με το «τριφύλλι» να αντιμετωπίζει στο κλειστό του ΟΑΚΑ την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για το game 5 της Euroleague, το οποίο θα κρίνει ποια εκ των δυο θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

Η σπουδαία αυτή αναμέτρηση τραβά όπως είναι λογικά τα βλέμματα επάνω της, με τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague μάλιστα να κάνει μια ιδιαίτερη ανάρτηση, αναφορικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Σε αυτή φαίνεται η πλατεία Συντάγαμτος, η «καρδιά» δηλαδή της Αθήνας, αλλά και ορισμένα πλάνα από το game 5 των δυο ομάδων το μακρινό 2012, το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει.

Any guesses where we are? #EveryGameMatters pic.twitter.com/Q45B28HtWS

PANATHINAIKOS VS MACCABI GAME 5, 2012



Last time these two faced each other in a deciding game pic.twitter.com/7imbT8SfC3