Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε προπόνηση μαζί με τον Ράφα Ναδάλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το Rome Masters, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα μάλιστα να κάνει προπόνηση μαζί με τον Ράφα Ναδάλ,

Ο «βασιλιάς» της χωμάτινης επιφάνειας θέλησε να… τεστάρει την φόρμα του Τσιτσιπά, με την προπόνηση των δυο αθλητών να τραβά τα βλέμματα όπως είναι λογικό.

Κάπως έτσι Τσιτσιπάς και ο Ράφα Ναδάλ βρέθηκαν στο κορτ του Foro Italico και έκαναν ένα καλό ζέσταμα για το τουρνουά.

Stef Tsitsi & Nadal live right now in Rome, Italy.



Stefanos Tsitsipas



