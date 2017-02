ΠΑΟΚ - Σάλκε: `Καμίνι` η Τούμπα! Δεν έμεινε ούτε ένα εισιτήριο

Η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του "Δικέφαλου του Βορρά", με αποτέλεσμα το sold out στο παιχνίδι με τη Σάλκε να ήταν θέμα χρόνου.

Οι "ασπρόμαυροι" μετρούν 13 νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια τους, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να περιμένει με ανυπομονησία την ευρωπαϊκή μάχη με τη γερμανική ομάδα.

It's official. Our #UEL game against @s04 is sold out #PAOK #Toumba pic.twitter.com/6QWE2zaTyn