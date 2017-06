Ραγίζει... καρδιές η φανέλα του γιού του Τιοτέ! `RIP daddy` [pic]

Η φωτογραφία του μικρού γιού του Τιοτέ να φοράει τη φανέλα της Νιούκαστλ, στην οποία αναγράφεται “ RIP Daddy” δηλαγή “Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπάκα” έχει κατακλύσει τα social media και έχει συγκινήσει τους πάντες...

Να θυμίσουμε πως ο Τιοτέ άφησε... πίσω του τρία παιδιά, ενώ η σύζυγος του αδικοχαμένου Ιβοριανού είναι έγκυος και αναμένεται να γεννήσει εντός της εβδομάδας.

Heartbreaking image of Cheick Tiote's son with a message for his dad... pic.twitter.com/iciZ9TWjEC