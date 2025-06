Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Πέδρο Τσιριβέγια

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Πέδρο Τσιριβέγια, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ισπανού μέσου για τρία χρόνια.

Την τρίτη του μεταγραφική κίνηση το φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τους Κυριακόπουλο και Τουμπά, ανακοίνωε και την απόκτηση του Πέδρο Τσιριβέγια.

Το τριφύλλι έβγαλε από τα ταμεία του περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Ισπανό μέσο από τη Ναντ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής άνηκε στη Ναντ από το 2020, όταν αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ ως ελεύθερος (ήταν στις ακαδημίες των reds). Φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν στη Ligue 1 με 30 συμμετοχές, ενώ είναι διεθνής με την Κ17 της Ισπανίας.

Born in Valencia, shaped at Liverpool, forged under Klopp at Anfield.

He took the hard road—through the Netherlands to Nantes, where he became a leader.

Now, Athens calls. @pedrochb97 is green. #PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/9uuBDpFh2T