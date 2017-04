`Χάνει τη σεζόν ο Ιμπραΐμοβιτς`

Τα... φίδια που έζωσαν τον Ζοζέ Μουρίνιο αμέσως μετά το άσχημα χτύπημα του Σουηδού, μάλλον τώρα θα τον πνίγουν. Πολύ περισσότερο τον ίδιο τον παίκτη, καθώς υπάρχει η πληροφορία ότι χάνει τη σεζόν.

Κάτι τέτοιο σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσε να σημαίνει και το τέλος της καριέρας του σπουδαίου Ζλάταν, καθώς είναι ήδη 35 χρόνων και κανείς δεν γνωρίζει αν θα λάβει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο έπειτα από αυτό. Βαρύ κι ασήκωτο για έναν άξιο και εγωϊστή ποδοσφαιριστή που θέλει να φεύγει από το γήπεδο νικητής.

BREAKING: @ManUtd forward @Ibra_official unlikely to play again this season due to knee injury sustained against Anderlecht - sources #SSNHQ pic.twitter.com/1Dm8cI7v3A