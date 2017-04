8 πράγματα που πρέπει να ξέρετε σήμερα το πρωί

1. Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λε Πεν θα αναμετρηθούν στον β γύρο των εκλογών στην Γαλλία. Τα παραδοασιακά κόμματα στην Γαλλία ζουν την απόλυτη καταστροφή. Ο Μακρόν πάντως θεωρείται φαβορί για τη νίκη.

2. Το ευρώ εκτινάχθηκε κατά 2% στις πρωινές συναλλαγές αφού όλων η καρδιά πήγε στην θέση της σε σχέση με τα αποτελέσματα στην Γαλλία.

3. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε 100 ημέρες στην Προεδρία των ΗΠΑ ως ο λιγότερο δημοφιλής Πρόεδρος στην αμαερικανική ιστορία. Δημοσκόπηση για λογαριασμό Washington Post/ABC αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ έχει τα μικρότερα ποσοστά αποδοχής από όταν άρχισαν να γίνονται δημοσκοπήσεις το 1945! Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνουν απογοητευμένοι από την απόδοσή του.

4. Βουλευτής των Τόρις έδωσε το μυαλό στο χέρι στους ψηφοφόρους του. Αποκάλυψε ότι δεν ψήφισε Brexit στο δημοψήφισμα αλλά δηλώνει αισιόδοξος ότι με το Brexit η χώρα θα πάει μπροστά.... Θα μπορούσε να λέγεται όχι Κρις Φίλιπ αλλά Κρις Κωλοτούμπας...

5. Τι ζημιά προκάλεσε η "μητέρα όλων των βομβών". Ακόμα δεν ξέρουμε και άγνωστο παραμένει αν θα μάθουμε ποτέ. Ωστόσο, είδαμε κάποια πράγματα από φωτογραφίες που δείχνουν καμμένα δέντρα και ερειπωμένα κτίσματα αλλά για απώλειες τσιμουδιά.

6. Η Βόρεια Κορέα συλλαμβάνει όποιον έχει έστω και την υποψία ότι έχει αμερικανική υπηκοότητα. Την Κυριακή συνέλαβε τον Τόνι Κιμ πανεπιστημιακό την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα..

7. Την ίδια ώρα η Ιαπωνία κάνει ασκήσεις με τις ΗΠΑ κοντά σε βορειοκορεατικα νερά. Ανησυχεί η Κϊνα και γενικότερα ο πλανήτης.

8. Highlight του Μαραθώνιου του Λονδίνου η στιγμή που δρομέας σταματάει για να βοηθήσει συναθλητή του. Οι θεατές ανάμεσά τους και οι Πρίγκιπες Χάρι και Γουίλιαμ τον αποθέωσαν.

This is incredible! Swansea Harrier Matthew Rees helps a struggling runner cross the line at the #LondonMarathon pic.twitter.com/Fg83sBfpoo