90 νεκροί από το μακελειό στην Καμπούλ! Προσοχή, σκληρές εικόνες

Αρνούνται οι Ταλιμπάν την ευθύνη της έκρηξης στην "καρδιά" της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, που έγινε σήμερα το πρωί κοντά σε κτίρια της γαλλικής και γερμανικής πρεσβείας. Ένα πραγματικό μακελειό με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς και 350 τραυματίες, ωστόσο όπως προαναφέραμε οι νεκροί είναι τουλάχιστον 90 και οι τραυματίες περίπου 400.

Σκηνές σοκ

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν αρνήθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ ανέφερε σε μια δήλωση πως οι μαχητές του κινήματος δεν είχαν καμία ανάμιξη και είπε πως το κίνημα καταδικάζει παρόμοιες τυφλές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες αμάχων.

Υπάλληλοι της γερμανικής πρεσβείας στην Καμπούλ τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στην αφγανική πρωτεύουσα και ένας αφγανός φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση του γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, στο Twitter.

«Η επίθεση σημειώθηκε πολύ κοντά στη γερμανική πρεσβεία. Έπληξε πολίτες και εκείνους που βρίσκονται στο Αφγανιστάν για να εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μαζί με τους ανθρώπους εκεί. Είναι ιδιαίτερα καταδικαστέο που αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο στόχος», ανέφερε ο Γκάμπριελ.

Οι εικόνες από την μεταφορά των τραυματιών είναι πραγματικά σκληρές.

“Η έκρηξη έγινε γύρω στις 08:25 το πρωί στην 17η οδό Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης για την βομβιστική επίθεση.

Update: Dozens killed and more than 100 wounded in #KabulBalst#AFG

Photos from Social Media pic.twitter.com/xa3kev3iJ9