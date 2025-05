Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: 14 τραυματίες

Μια από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις με εκατοντάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου (24.5.2025) η Ρωσία εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε με σημερινή ανάρτησή της στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 250 drones μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κύριος στόχος των ρωσικών πυραύλων και των drones ήταν το Κίεβο.

«Θραύσματα ρωσικών πυραύλων και drones απομακρύνονται στο Κίεβο. Επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στα σημεία των επιθέσεων και των συντριμμιών – όπου κι αν χρειάζονται. Υπήρξαν πολλές πυρκαγιές και εκρήξεις στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για άλλη μια φορά, κατοικίες, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές. Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματισμοί» έγραψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Ήταν μια δύσκολη νύχτα για όλη την Ουκρανία – 250 drones κρούσης, η απόλυτη πλειοψηφία των οποίων ήταν ιρανικά “Shahed”, και 14 βαλλιστικοί πύραυλοι. Οι περιοχές της Οδησσού, της Βίνιτσα, του Σούμι, του Χάρκοβου, του Ντόνετσκ, του Κιέβου και του Ντνίπρο υπέστησαν ζημιές. Όλες οι επιθέσεις στόχευαν αμάχους. Υπάρχουν θάνατοι. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους» συνέχισε.

«Με κάθε τέτοια επίθεση, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βέβαιος ότι η συνέχιση του πολέμου βρίσκεται στα χέρια της Μόσχας. Η Ουκρανία έχει προτείνει πολλές φορές κατάπαυση του πυρός – τόσο καθαρή όσο ο ουρανός. Όλα έχουν αγνοηθεί. Είναι σαφές ότι πρέπει να ασκηθεί πολύ ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία για να υπάρξουν αποτελέσματα και να ξεκινήσει πραγματική διπλωματία. Αναμένουμε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους τους εταίρους μας. Μόνο οι πρόσθετες κυρώσεις που στοχεύουν βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας θα αναγκάσουν τη Μόσχα να παύσει πυρ. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν και μας στηρίζουν» καταλήγει.

