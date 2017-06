Απίστευτες αποκαλύψεις για τον Κένεντι! Η ερωτική σχέση με τον γκέι φίλο του!

Ο Lem Billings είχε αποκαλύψει τον έρωτά του στον Τζον Κένεντι σε ένα φύλλο χαρτιού υγείας από τότε που πήγαιναν μαζί σχολείο. Ο νεαρός τότε Κένεντι του είχε απαντήσει πως "σε παρακαλώ μη μου γράφεις άλλο, δεν είμαι τέτοιο αγόρι". Ωστόσο ο Lem σημείωσε πως η φιλία του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιελάμβανε στοματικό σεξ.

Οι δύο άντρες παρέμειναν κοντά ακόμα και μετά την εκλογή του Τζον Κένεντι στο προεδρικό αξίωμα παρά τις προειδοποιήσεις των συμβούλων του που πίστευαν ότι οι Ρώσοι πράκτορες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη σχέση τους για να τον εκβιάσουν. Μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, ο Lem Billings ανέπτυξε ρομαντικά αισθήματα για τον ανιψιό του δολοφονημένου προέδρου Bobby Kennedy Jr.

Ανάμεσα σε μια σειρά φωτογραφιών είναι και αυτή του νεαρού Τζον Κένεντι να κάνει ηλιοθεραπεία στο Palm Beach και κοντά του να κάθεται χωρίς μπλούζα και μαυρισμένος ο καλύτερός του φίλος Kirk LeMoyne 'Lem' Billings. Ενώ ο Τζον Κένεντι είναι θρυλικά γνωστός ως γυναικάς, η περίεργη σχέση του με τον Billings δείχνει κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία.

Οι δύο άντρες γνωρίστηκαν το 1933 ενώ φοιτούσαν στο Choate Rosemary Hall ως έφηβοι. Ο Billings αμέσως γοητεύτηκε από τον Τζον Κένεντι. Η πολύ στενή σχέση τους ξεκίνησε από εκείνες τις σχολικές μέρες μέχρι που ο Lem είχε δικό του δωμάτιο στον Λευκό Οίκο μέχρι και τη δολοφονία του 35ου προέδρου. Αυτό ήταν θλιβερό για την Τζάκι Κένεντι που είχε γίνει Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο David Pitts αποκάλυψε πτυχές της σχέσης των δύο αντρών στο βιβλίο "Robert F. Kennedy Jr. And The Dark Side Of The Dream", καθώς ο Billings αργότερα έγινε ανάδοχος γονιός του ανιψιού του Τζον Κένεντι Bobby Kennedy Jr, για τον οποίο ανέπτυξε επίσης αισθήματα. "Όπως μου είπε μαι πηγή, ο Bobby αντικατέστησε τον Τζον Κένεντι στην καρδιά του".

Η αρχική αντίδραση του Τζον Κένεντι στο φλερτ του Lem Billings άλλαξε σύντομα και έγινε πιο επιδεκτικός, σύμφωνα με τον Lawrence J. Quirk, συγγραφέα του βιβλίου "The Kennedys in Hollywood". Είχε γνωρίσει τον Billings στα μέσα της δεκαετίας του '40 όταν και οι δύο ήταν εθελοντές στην πρώτη εκστρατεία του Τζον Κένεντι. Του εκμηστυρεύτηκε πως η σχέση του με τον Κένεντι ήταν στην πραγματικότητα σεξουαλική ως ένα σημείο.

Σύμφωνα με τον Quirk, ο Billings του αποκάλυψε πως η φιλία του με τον μελλοντικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιελάμβανε στοματικό έρωτα, με την Τζάκι να βρίσκεται εκεί όταν τελειώνει. "Επέτρεψε στην Τζάκι να διατηρήσει την αυταπάτη ότι οι άντρες που δέχονταν να τους κάνουν στοματικό έρωτα άλλοι άντρες ήταν πραγματικά στρέιτ που ψάχνουν για σεξουαλική απελευθέρωση. Στη Τζάκι άρεσε που ο Lem που ήταν ερωτευμένος με τον Κένεντι και τον θεωρούσε τον ιδανικό θαυμαστή.

Ο πατριάρχης Κένεντι, Τζο, είχε υποψιαστεί τη σεξουαλικότητα του Lem Billings από την αρχή της στενής φιλίας με τον γιο του. Σημείωσε ότι όπου πήγαινε ήταν σίγουρο ότι θα ακολουθούσε και ο Lem Billings. Ενώ ο Τζο δεν τον ήθελε αρχικά μέσα στα πόδια τους, ο Lem Billings τελικά μπήκε στην οικογένειά τους, με τη μητέρα του 35ου προέδρου Rose Fitzgerald Kennedy να γράφει στα απομνημονεύματά της πως ο Billings "παρέμεινε στο πλευρό του και μοιράστηκαν παλιές αναμνήσεις και νέες εμπειρίες. Είναι πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας".

Πηγή: Dailymail