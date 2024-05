Πρόεδρος του Ισραήλ για τις καταλήψεις σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια: «Τρομακτική η αναζωπύρωση του αντισημιτισμού»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε σήμερα Πέμπτη, 2/5/2024, «την τρομακτική αναζωπύρωση του αντισημιτισμού» στον κόσμο και ιδίως στις ΗΠΑ, όπου «φημισμένα πανεπιστήμια, κέντρα ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» έχουν μολυνθεί «από το μίσος και τον αντισημιτισμό».

Στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις «βλέπουμε με φρίκη να τιμώνται και να δικαιολογούνται οι ωμότητες που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος, αναφερόμενος στην πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς και εξηγώντας την κριτική του στα φαινόμενα αντισημιτισμού.

Εδώ και δύο εβδομάδες οι δράσεις σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους της Γάζας έχουν πολλαπλασιαστεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να αναζωπυρωθεί ο δημόσιος διάλογος για την ελευθερία της έκφρασης και τον αντισημιτισμό. Εβραίοι φοιτητές κατήγγειλαν αντισημιτικές ομιλίες και επεισόδια σε ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις.

«Στους αδελφούς και στις αδελφές μας, στους φίλους μας στα πανεπιστήμια και στις εβραϊκές κοινότητες στις ΗΠΑ και σε όλον τον κόσμο, σε εκείνους που υπερασπίζονται τον εβραϊκό λαό και το κράτος του Ισραήλ, σε όλους τους ανθρώπους που δείχνουν καλή θέληση (…) λέω: ο εβραϊκός λαός είναι μαζί σας, σας ακούμε. Βλέπουμε την εχθρότητα και τις ξεδιάντροπες απειλές, τις προσβολές (…) αισθανόμαστε τον φόβο και την ανησυχία», πρόσθεσε ο Χέρτσογκ.

To our sisters and brothers around the world: The people of Israel hear you. The people of Israel stand with you. Do not fear. Stand strong. Together we will overcome.



Watch my special message to Jewish communities and supporters of Israel all around the world. pic.twitter.com/ahRyfZ44VH