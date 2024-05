Μπάιντεν για τις κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ: Δεν φιμώνουμε τους ανθρώπους αλλά πρέπει να επικρατήσει η τάξη

Η ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνονταν σεβαστά στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος που φιμώνει τους ανθρώπους και καταστέλλει τη διαφωνία. Αλλά δεν είμαστε ούτε μια άναρχη χώρα. Είμαστε μια κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να επικρατήσει η τάξη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις δεν τον ανάγκασαν να επανεξετάσει την πολιτική του στο Μεσανατολικό.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να ακουστούν, αλλά πρέπει να τηρείται ο νόμος, επέμεινε. Η καταστροφή περιουσιών, η απειλή σε βάρος άλλων ανθρώπων δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, συνέχισε, τονίζοντας ότι υπάρχει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως και το δικαίωμα να προκαλεί κανείς χάος.

Tune in as I deliver remarks. https://t.co/zN7LMKaBIf — President Biden (@POTUS) May 2, 2024

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε επίσης ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στην Αμερική.

Όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να παρέμβει η Εθνοφρουρά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, απάντησε αρνητικά.

Η κρίση στα πανεπιστήμια πιθανόν να κοστίσει την επανεκλογή Μπάιντεν

Επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, είναι τα γεγονότα στα αμερικανικά πανεπιστήμια ανησυχούν σφόδρα το επιτελείο των Δημοκρατικών για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην επανεκλογή Μπάιντεν.

Οριακά γίνονται τα πράγματα για τον πρόεδρο Μπάιντεν με δεδομένο ότι απομακρύνονται από την δεξαμενή ψηφοφόρων του, οι απολύτως απαραίτητοι, μορφωμένοι νέοι.

Οι φοιτητές δηλαδή που διαδηλώνουν στα πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι θα στραφούν στους Ρεπουμπλικανούς στις ερχόμενες εκλογές, σημαίνει ότι θα μείνουν σπίτι και δεν θα ψηφίσουν, κάτι το οποίο ουσιαστικά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ενίσχυση και ενδεχομένως εκλογή του Τραμπ, ο οποίος να θυμίσουμε είναι πολύ πιο σκληρός τόσο απέναντι στο θέμα των διαδηλωτών όσο και στον λόγο αυτών των διαδηλώσεων στην διαχείριση δηλαδή της κρίσης στην Γάζα.

Το πρόβλημα λοιπόν που έχει προκύψει είναι αμιγώς πρόβλημα των δημοκρατικών καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι είναι -σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις -υπέρ μιας σκληρής στάσης της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αν δεν αλλάξει κάτι -και επειδή ακριβώς κάθε ψήφος θα μετρήσει τον Νοέμβριο- είναι πολύ πιθανόν η σημερινή κρίση στα πανεπιστήμια να κοστίσει στον Μπαιντεν την προεδρία.

Κατάληψη τέλος στο UCLA

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες ξεκίνησε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για να απομακρύνει τους διαδηλωτές που έχουν κάνει κατάληψη σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του κόσμου το UCLA.

Με το που χάραξε το πρώτο φως της ημέρας η κατάληψη του UCLA είχε τελειώσει. Από το «μικρό χωριό» με σκηνές, κιόσκια και πινακίδες διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα έχουν απομείνει μόνο συντρίμμια.

Πεταμένες σκηνές και υπνόσακοι είναι σκορπισμένοι στο Royce Quad του σχολείου, το οποίο είχαν καταλάβει οι διαδηλωτές για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Το χρονικό

Η αστυνομία αφού προειδοποίησε τους διαδηλωτές έκανε χρήση κρότου λάμψης και δακρυγόνων εναντίον τους. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις και διέλυσαν τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί.

Οι διαδηλωτές αντιστέκονταν και κάποιοι φώναζαν… Αλαχού Ακμπάρ.

Είχε προηγηθεί τελεσίγραφο των αρχών με το οποίο καλούσαν μάταια τους διαδηλωτές να απομακρυνθούν.

Η ένταση ξεκίνησε χθες (01/05/2024) όταν φιλοισραηλινοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν στην πανεπιστημιούπολη με τους καταληψίες.

Πρώτα εκκενώθηκε το Royce Hall

Το Royce Hall, ένας από τους σημαντικότερους χώρους διαμαρτυρίας, ήταν το πρώτο που εκκαθαρίστηκε από την αστυνομία. Ο χώρος βανδαλίστηκε από τους διαδηλωτές και η εκκένωσή του θεωρήθηκε σημαντική γιατί αποτελούσε και σημείο κάλυψης και διαφυγής των διαδηλωτών.

POLICE HAVE SURROUNDED THE ENCAMPMENT AT UCLA



Police initially asked for protestors to disperse, but now have surrounded and moved in to dismantle and arrest protestors.#UCLA #UCLAProtest #GazaSolidarityEncampment #UniversityOfCalifornia #المغدوره_سلمى #النصر_الخليج pic.twitter.com/empia9q9su — Forsige Breaking News (@ForsigeNews) May 2, 2024

#UCLA: Police now tearing down the fence at the encampment. Protestors keep chanting. pic.twitter.com/WYhJ2MfjDY — Storyline Global 🔍 (@storylineglobal) May 2, 2024

Riot Police started using Bear Spray along with Tear Gas on the protestors of UCLA. pic.twitter.com/ls8QL9wtG6 — War Watch (@WarWatchs) May 2, 2024

UCLA: Police breach encampment, start to detain protestors



pic.twitter.com/c5xPyAj7ii — Daily Caller (@DailyCaller) May 2, 2024

NEW: Law enforcement actively arresting protestors at #UCLA pic.twitter.com/KrqaWFYDrX — Logan Hall (@LoganHallNews) May 2, 2024

The #UCLA ‘protestors’ now chanting ‘Allahu Akbar’ on campus.



Perfectly normal for mollycoddled middle class kids at Uni these days…



We are raising a generation of ideologically brainwashed individuals who hate their own countries and culture.@EndWokeness @libsoftiktok pic.twitter.com/RuylzTae98 — Ed Reid (@CorryReid) May 2, 2024

LA Police officers are now moving into the pro-Palestinian encampment on the UCLA campus to enforce the dispersal order. Around 200 students have been told they face arrest if they don’t move



Live updates ➡️ https://t.co/XtYxRoI2Ln https://t.co/EFe2GuKSEk — Sky News (@SkyNews) May 2, 2024

Όλα τα μαθήματα στο UCLA θα είναι μόνο online σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο. Οι εργαζόμενοι καλούνται επίσης επίσης να εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς το πανεπιστήμιο είπε σε όλους να αποφεύγουν την περιοχή του Dickson Court and Plaza.

φωτογραφίες: Reuters