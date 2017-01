Άρχισαν τα όργανα! Απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ σε οκτώ μουσουλμάνους! Μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ!

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται και προκαλούν τρόμο. Τις τελευταίες ώρες, από τη στιγμή που υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο κλείνουν, ουσιαστικά, τα σύνορα των ΗΠΑ για διάστημα τριών μηνών και απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα πολιτών από Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία (εξαιρούνται οι Χριστιανοί) και Υεμένης, έχουν κρατηθεί δυο Ιρακινοί πολίτες και άλλοι έξι «σταμάτησαν» το ταξίδι τους στο αεροδρόμιο του Καΐρου.

Το Σάββατο (28.01.2017) έγινε γνωστό πως σε πτήση της EgyptAir που αναχωρούσε από το Κάιρο με προορισμό τη Νέα Υόρκη απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε πέντε πολίτες από το Ιράκ και σε έναν από την Υεμένη, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές του αεροδρομίου του Καΐρου. Οι αρχές σταμάτησαν τους επιβάτες, που είχαν φθάσει τράνζιτ στο αεροδρόμιο και τους ανακατεύθυναν σε πτήσεις με προορισμό τις χώρες καταγωγής τους παρότι κατείχαν άδειες εισόδου που ήταν σε ισχύ.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Το διάταγμα Τραμπ για το κλείσιμο των αμερικανικών συνόρων τέθηκε σε ισχύ το βράδυ της Παρασκευής. Την ώρα που πολλοί πρόσφυγες ή μετανάστες ταξίδευαν στις ΗΠΑ. Όταν «πάτησαν» αμερικανικό έδαφος, τέθηκαν υπό κράτηση.

Την περιπέτεια δυο Ιρακινών περιγράφει δημοσίευμα των New York Times. Οι δυο Ιρακινοί έφτασαν στο αεροδρόμιο JFK αλλά οι αμερικανικές αρχές του έθεσαν υπό κράτηση. Ο ένας, ο Hameed Khalid Darweesh, εργαζόταν τα τελευταία 10 χρόνια στο Ιράκ για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο δεύτερος, ο Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, ταξίδευε στις ΗΠΑ για να βρει τη γυναίκα του και τον γιο του.

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα σύνορα και σε όσους έχουν ήδη "πράσινη" κάρτα

Όταν μάλιστα ο δικηγόρος του ενός Ιρακινού, Mark Doss, δικηγόρος που εργάζεται για το Διεθνές Πρόγραμμα Βοήθειας σε πρόσφυγες ρώτησε με ποιον έπρεπε να μιλήσει, ο υπάλληλος της υπηρεσίας Φύλαξης Συνόρων τον ειρωνεύτηκε απαντώντας του: «Με τον πρόεδρο. Τηλεφωνήστε στον κ. Τραμπ»! Οι δικηγόροι των δυο Ιρακινών καταγγέλλουν πως δεν τους έχουν επιτρέψει να δουν τους πελάτες τους και πως υπήρξε ένταση όταν προσπάθησαν να τους δουν! Οι δικηγόροι των δυο ανδρών έκαναν μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ και στο αμερικανικό κράτος και ζητούν να οριστεί η ακρόαση των πελατών τους!

«Το να βλέπεις ανθρώπους να κρατούνται επ’ αόριστον στη χώρα που υποτίθεται ότι θα τους καλωσόριζε είναι το απόλυτο σοκ. Είναι άνθρωποι που έχουν βίζα, που έχουν νόμιμες αξιώσεις ως πρόσφυγες, οι οποίες έχουν ήδη καθοριστεί από το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας για να τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ και τώρα κρατούνται παράνομα», δήλωσε ο Μαρκ Ντος.

Στον Hameed Khalid Darweesh είχε εγκριθεί ειδική μεταναστευτικό βίζ στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας ο Ντόναλντ Τραμπ! Εργαζόταν ως μεταφραστής στην 101 Αμερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Βαγδάτη και τη Μοσούλη και μάλιστα από την 1η Απριλίου του 2003, σχεδόν από την έναρξη της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ!

Αποφάσισε να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ γιατί είχε δεχτεί απειλές δυο φορές επειδή συνεργαζόταν με τους Αμερικανούς. Έφτασε το JFK μαζί με την οικογένειά του, τα τρία του παιδιά και τη σύζυγό του. Και παρά το γεγονός πως τα παιδιά και η γυναίκα του πέρασαν από τον έλεγχο διαβατηρίων, εκείνον τον σταμάτησαν και τον κράτησαν.

Ο δεύτερος μετανάστης που κρατείται ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να βρει τη γυναίκα του, που μένει στο Τέξας. Η 32χρονη γυναίκα που ζήτησε να μην κατονομαστεί και αν γίνει αναφορά μόνο στο πρώτο γράμμα του ονόματός της, D., γνωρίστηκε με το σύζυγό της όταν και οι δυο σπούδαζαν στη Βαγδάτη. Το ζευγάρι έχει ένα 7χρονο γιο. Η μητέρα του έδειξε στους δημοσιογράφους το γράμμα που είχε στείλει στον Άγιο Βασίλη: «Μπορείς να φέρεις τον μπαμπά από τη Σουηδία σε παρακαλώ;», είχε ζητήσει. Όταν η 32χρονη έμαθε ότι ο σύζυγός της έφτασε στις ΗΠΑ αλλά κρατούνταν, ο μικρός κοιμόταν. Και δεν ήξερε ότι ο μπαμπάς του ήταν στις ΗΠΑ αλλά κρατούνταν και απειλείται με απέλαση.

«Έδωσε το διαβατήριό του σε έναν αξιωματούχο του αεροδρομίου αλλά δεν του μίλησαν. Απλά τον οδήγησαν σε ένα δωμάτιο. Μου είπε ότι τον απείλησαν να τον στείλουν πίσω στο Ιράκ. Όταν τους ζήτησε δικηγόρο και να κάνει αίτηση ασύλου, του είπαν ότι δεν γίνεται και πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του», είπε η 32χρονη.

Πρόσθεσε πως οι αρχές του αεροδρομίου είπαν στον σύζυγό της ότι ο λόγος που δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του για το Χιούστον ήταν το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ. «Του είπαν ότι είναι απόφαση του πρόεδρου».

Αμόκ Τραμπ

Και ενώ το δημοσίευμα των New York Times αρχίζει να παίρνει διαστάσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να απαντήσει με τον τρόπο που ξέρει: με αμόκ από tweets! «Οι αποτυχημένοι New York Times κάνουν λάθος για μένα από την αρχή. Είπαν ότι δεν θα κερδίσω τις προκριματικές (σ.σ. για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων), μετά τις εκλογές. Ψεύτικες ειδήσεις. Τα δημοσιεύματά τους για μένα τους New York Times και τη Washington Post είναι τόσο λάθος και οργισμένα, που οι Time ουσιαστικά ζήτησαν συγγνώμη από τους λίγους συνδρομητές και αναγνώστες. Με έχουν πάρει λάθος από την αρχή και ακόμα δεν άλλαξαν ποτέ, ούτε και θα αλλάξουν. Ανειλικρινείς…» έγραψε.

Με πληροφορίες από New York Times, CNN και ΑΠΕ - ΜΠΕ