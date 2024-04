Lollapalooza: Ντοκιμαντέρ για την ιστορία και τον πολιτιστικό αντίκτυπο του φεστιβάλ

Ένα αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία του φεστιβάλ Lollapalooza πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάιο από την Paramount+.

Το φεστιβάλ συμπληρώνει 30 χρόνια από την έναρξή του και στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο, «Lolla: The Story of Lollapalooza», θα «ξεδιπλωθεί» η ιστορία του ήδη από τις πρώτες μέρες του ως ένα περιοδεύον punk γεγονός μέχρι σήμερα που είναι μία τεράστια ετήσια γιορτή της μουσικής στο Grant Park του Σικάγο. Η παραγωγή θα αποτελείται από τρία μέρη και τη σκηνοθεσία του υπογράφει ο Μάικλ Τζον Γουόρεν.

Το ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα, μετά την πρώτη προβολή του στο φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, στην πλατφόρμα Paramount+ στις ΗΠΑ και τον Καναδά στις 21 Μαΐου. Στο έργο θα καταγραφεί η σχέση του Φεστιβάλ με τον συνιδρυτή του, τραγουδιστή των «Jane’s Addiction» και «Porno for Pyros», Πέρι Φάρελ.

«Το καλοκαίρι του ’91 γεννήθηκε το Μουσικό Φεστιβάλ Lollapalooza. Άρχισε ως μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία για το συγκρότημα Jane’s Addiction, προήλθε από τη underground σκηνή για να ξεκινήσει ένα πολιτιστικό κίνημα και να αλλάξει τη μουσική για πάντα» αναφέρεται στην περίληψη του ντοκιμαντέρ.

Τα συγκροτήματα, The Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pearl Jam, Nine Inch Nails, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, Alice in Chains, Metallica, Tool, Ice T, Beck και πολλά άλλα συμμετείχαν τα πρώτα έξι χρόνια του, όταν ήταν περιοδεύον φεστιβάλ.

Αν ένα πράγμα καθορίζει την κουλτούρα της Generation X περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το φεστιβάλ Lollapalooza, το οποίο προώθησε την τέχνη της αντικουλτούρας, τον ακτιβισμό για τη δικαστική μεταρρύθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της αστυνομικής βίας και στο οποίο πλέον συνδέονται διάφορα είδη μουσικής επισημαίνεται στην περίληψη.

Το 2022, το φεστιβάλ κατέγραψε ρεκόρ συμμετεχόντων και live streaming θεατών αποδίδοντάς το στη συμμετοχή του jhope, μέλος του kpop group, BTS, των επίσης σταρ της Kpop, Tomorrow X Together, των Ιταλών Maneskin και της Dua Lipa.

Πριν σχεδόν ένα μήνα δημοσιεύτηκε το lineup των συμμετεχόντων φέτος, μεταξύ των οποίων είναι οι SZA, Tyler the Creator, blink-182, The Killers, Future X Metro Boomin, Hozier, Stray Kids, Melanie Martinez και Skrillex.

Το φεστιβάλ Lollapalooza θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4 Αυγούστου 2024 στο Σικάγο των ΗΠΑ.