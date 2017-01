Αυτός είναι ο άνδρας που σκότωσε 3 πεζούς στη Μελβούρνη – Είναι Ελληνοαυστραλός - Μαχαίρωσε και τον αδερφό του!

Μια επίθεση που δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική αλλά δεν μπορεί να μη φέρει στο μυαλό εκείνες της Νίκαιας και το Βερολίνου. Όμως όλα δείχνουν πως δεν μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για την επίθεση από έναν άνδρα, ελληνικής καταγωφής, εκτός εαυτού, που έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στην οδό Bourke στη Μελβούρνη το πρωί της Παρασκευής (20.01.2017) παρασύροντας στο θάνατο ένα παιδί, μια 30χρονη γυναίκα και έναν άνδρα.

Με το μπορντό αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 20 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους οι πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών και ένα βρέφος τριών μηνών! Πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι κι άλλα παιδιά, ηλικίας δυο, τριών και εννέα ετών.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο 26χρονος δράστης είναι ελληνικής καταγωγής, με ιστορικό βίας, ο οποίος λίγη ώρα πριν πέσει με το αυτοκίνητό του στο πλήθος είχε μαχαιρώσει τον ίδιο του τον αδερφό σε σταθμό του Μετρό! Σύμφωνα με τον Αλέκο Μάρκελο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αυστραλία, ο δράστης λέγεται Δημήτρης Γαργασούλης, 26 ετών, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από έξι μήνες, είναι χρήστης ναρκωτικών και έχει παρελθόν βίας.

Στο twitter ανέβηκε φωτογραφία που τον δείχνει την ώρα που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και φαίνεται σε έξαλλη κατάσταση!

Σύμφωνα με το neoskosmos.com, και το ABC μετέδωσε επίσης ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι ελληνικής καταγωγής. Nωρίτερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, είχε μαχαιρώσει τον ίδιο του τον αδερφό στην περιοχή Windsor. Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι (ώρα Αυστραλίας) η αστυνομία τον εντόπισε στο κέντρο της πόλης και άρχισε να τον καταδιώκει. Η καταδίωξη ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Flinders και μάλιστα υπήρξε και ανταλλαγή πυροβολισμών!

Η αστυνομία πιστεύει πως ο 26χρονος έπεσε εσκεμμένα πάνω στο πλήθος! Μάρτυρες ανέφεραν πως ο δράστης ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ήταν σχεδόν κρεμασμένος έξω από το παράθυρο του οδηγού, φωνάζοντας στους πεζούς και την αστυνομία.

Πάτησε γκάζι και έπεσε πάνω στο πλήθος, παρασύροντας ακόμη κι ένα παιδικό καρότσι, εκτοξεύοντας το παιδί στον αέρα! Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδάκι που ήταν στο καρότσι που παρασύρθηκε, είναι αυτό που έχει χάσει τη ζωή του, ενώ η μητέρα του έχει μεταφερεθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Ένα βρέφος τριών μηνών υποβάλεται σε εγχείρηση, ενώ ένα παιδάκι δυο ετών νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

