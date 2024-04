ΗΠΑ: Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 5 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές

Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις κεντρικές ΗΠΑ. Τουλάχιστον 5 νεκροί ο νεότερος τραγικός απολογισμός. Τεράστιες είναι οι καταστροφές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ορισμένων από τους δεκάδες ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις μεγάλες πεδιάδες των κεντρικών ΗΠΑ, ανακοίνωσαν την Κυριακή (28.04.2024) οι αρχές.

Έπειτα από τους 78 ανεμοστρόβιλους που καταγράφτηκαν την Παρασκευή (26.04.2024), κυρίως στις πολιτείες Αϊόβα και Νεμπράσκα, άλλοι 35 καταμετρήθηκαν το Σάββατο (27.04.2024) στο βόρειο Τέξας και στο Μιζούρι, σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμα, ο Κέβιν Στιτ, επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην πολιτεία του.

Γυναίκα σκοτώθηκε στη μικρή πόλη Σάλφουρ, που υπέστη βαρύ χτύπημα, ανέφερε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Φωτογραφίες και βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media δείχνουν δεκάδες σπίτια εντελώς κατεστραμμένα και οχήματα που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες μετάλλων.

Εκατό και πλέον χιλιόμετρα από εκεί, στη Χόλντενβιλ, τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το ένα από τα θύματα ήταν νήπιο τεσσάρων μηνών.

Οι επιχειρήσεις καθαρισμού των συντριμμιών συνεχίζονταν χθες Κυριακή.

Τέταρτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητόδρομο στη Μαριέτα, στην ίδια πολιτεία. Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ δείχνει δύο φορτηγά με ρυμουλκούμενα που έχουν ανατραπεί και αποθήκη κομμένη στη μέση.

Ο κυβερνήτης, Κέβιν Στιτ κήρυξε την Οκλαχόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν εξάλλου πολλές κοινότητες και παρέμεναν σε ισχύ έκτακτα προειδοποιητικά δελτία χθες, ανάμεσά τους για ξαφνικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλους.

More than 100 tornadoes reportedly struck Middle America this weekend, hitting Oklahoma the hardest. pic.twitter.com/SNBFYiK118