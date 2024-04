Κρίστι Νόεμ: Σάλος με κυβερνήτη και πιθανή αντίπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ που πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με την Ρεπουμπλικανή κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ- θεωρείται υποψήφια να την επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για αντιπρόεδρο εν όψει των προεδρικών εκλογών-, η οποία αποκάλυψε πως σκότωσε ένα από τα σκυλιά της.

Η κυβερνήτης Κρίστι Νόεμ οποία ενδέχεται να είναι η αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση νίκης του Ρεπουμπλικάνου στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, περιγράφει στο νέο της βιβλίο, πως πυροβόλησε και σκότωσε ένα από τα σκυλιά της, επειδή, όπως αναφέρει, ήταν «άχρηστο».

Με τον ίδιο τρόπο σκότωσε και μια κατσίκα που βρήκε «αηδιαστική».

Η 52χρονη στα απομνημονεύματά της έγραψε για τον τρόπο που αφαίρεσε την ζωή των ζώων, δηλώνοντας διατεθειμένη να κάνει «δύσκολα και άσχημα» πράγματα όταν χρειάζεται.

«Ο Κρίκετ ήταν ένα πόιντερ, περίπου 14 μηνών», είπε για το κουτάβι που σκότωσε επειδή ήταν «επιθετικό» και δεν μπορούσε να εκπαιδευτεί. «Μισούσα αυτό το σκυλί», συνέχισε η Νόεμ, αποκαλώντας τον Κρίκετ ως «επικίνδυνο για όποιον ερχόταν σε επαφή» και «λιγότερο από άχρηστο… ως κυνηγετικό σκυλί».

Η Κρίστι Νόεμ εξιστορεί ότι ο σκύλος επιτέθηκε σε κότες που ανήκαν σε άλλη οικογένεια, συμπεριφερόμενος σαν «εκπαιδευμένος δολοφόνος» και ότι ήταν «επικίνδυνος για οποιονδήποτε ερχόταν σε επαφή μαζί του».

Τότε, «συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον σκοτώσω», γράφει η κυβερνήτης σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που εξασφάλισε ο Guardian.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι αναστατώθηκαν για μια ιστορία πριν 20 χρόνια για τον Κρίκετ, έναν από τους σκύλους εργασίας στο ράντσο μας, στο επερχόμενο βιβλίο μου – No Going Back», έγραψε η Νόεμ στο Twitter/X.

I can understand why some people are upset about a 20 year old story of Cricket, one of the working dogs at our ranch, in my upcoming book — No Going Back. The book is filled with many honest stories of my life, good and bad days, challenges, painful decisions, and lessons…