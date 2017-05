Επιστροφή στην… κανονικότητα για τη British Airways

Το αεροδρόμιο Χίθροου συνεργάζεται με την αεροπορική εταιρεία ώστε να επιστραφούν στους επιβάτες οι αποσκευές τους "το συντομότερο δυνατό", ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η διοίκηση του αεροδρομίου.

UPDATE | Following a worldwide IT systems failure, @British_Airways now expect to run a full flight schedule at Heathrow on Tues 30 May. 1/2 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 29, 2017

We're working with @British_Airways to get delayed bags to passengers as soon as possible. Visit https://t.co/8m4SXjzH65 for more info 2/2 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 29, 2017

"Τα ηλεκτρονικά μας συστήματα λειτουργούν ομαλά και θα επιστρέψουμε στο πλήρες πρόγραμμα πτήσεων στο Χίθροου και το Gatwick την Τρίτη, 30 Μαΐου", ανέφερε και η British Airways.

On Monday, we will run a full schedule at Gatwick and intend to operate a full long-haul schedule from Heathrow 1/4 — British Airways (@British_Airways) May 29, 2017

with a high proportion of our short-haul programme. We apologise again to customers for the frustration and inconvenience 2/4 — British Airways (@British_Airways) May 29, 2017

they are experiencing and we thank them for their continued patience. We urge customers due to travel today 3/4 — British Airways (@British_Airways) May 29, 2017

to check on https://t.co/2Ty8CEO0Dq that they have a confirmed booking and their flight is operating, before going to the airport. 4/4 — British Airways (@British_Airways) May 29, 2017

Η εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις πτήσεις της από το Χίθροου - το πιό πολυάσχολο αεροδρόμιο της Ευρώπης - και το Γκάτγουϊκ το Σάββατο, όταν ένα πρόβλημα σε διακομιστή διέκοψε όλες τις λειτουργίες της παγκόσμια, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών και το site της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ