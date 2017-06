Λονδίνο: Τα πρόσωπα της τραγωδίας που αγνοούνται! `Πες της ότι την αγαπάς` [pics]

Ψάχνουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο και δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί τους... Φοβούνται μήπως έχουν χαθεί για πάντα και κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να βάλει τέλος στην αγωνία τους. Ανάμεσα στους αγνοούμενους και ένα κοριτσάκι μόλις 12 χρονών.

Η θεία της Jessica Urbano ζητάει από όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει δει την ανιψιά της να επικοινωνήσει με την οικογένεια της, που βρίσκεται στο "The Harrow Centre" και την περιμένει. Όπως είπαν οι συγγενείς της, την τελευταία φορά που η μικρούλα μίλησε με την μαμά της ήταν στις σκάλες - έξοδο κινδύνου μαζί με ένα γκρουπ και προσπαθούσαν να βγουν από το κτίριο του τρόμου. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει για την τύχη της ενώ φαίνεται πως δεν είναι ανάμεσα στους τραυματίες που βρίσκονται στα νοσοκομεία της πόλης.

My 13 year old niece Jessie has become seperated with her family in the #GrenfellTower Fire please if you see her get in touch ASAP RT Pls pic.twitter.com/xNk5TEQR89 — Ana Ospina (@MakeupAna) June 14, 2017

#GrenfellTower my 13 year old niece Jessi has become separated from her family during evacuation. Please DM me if you see her pic.twitter.com/WRgQhw8wa4 — Sandra (@Sandragr372) June 14, 2017

Ακόμη μία νεαρή που αγνοείται είναι η καλλονή Mariem Elgwahry. Η νεαρή ζούσε στον 19ο όροφο του κτιρίου και η τελευταία επικοινωνία που είχε ήταν με την μητέρα της στις δυο και μισή τα ξημερώματα. Οι φίλοι και οι συγγενείς της έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα για να την βρουν μέσα από τα social media, ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένουν στο σκοτάδι... μιας και δεν έχουν καταφέρει να συλλέξουν κάποιο στοιχείο για εκείνη ενώ το όνομα της δεν υπάρχει ούτε στο ιστορικό των νοσοκομείων.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και για την Khadija Saye. Η νεαρή ήταν στο διαμέρισμα της μαζί με την μητέρα της όταν ξέσπασε η φωτιά. Τα τελευταία της μηνύματα τα έστειλε σε μία φίλη της μέσω facebook στις τρεις το ξημέρωμα! Της έλεγε πως είναι εγκλωβισμένη μέσα στο διαμέρισμα της και πως ο καπνός ήταν πολύ πυκνός. Μάλιστα, της ζήτησε να προσευχηθεί για εκείνη με την ελπίδα να γίνει κάποιο θαύμα και να σωθεί. Από τότε τόσο τα δικά της ίχνη όσο και της μητέρας της έχουν εξαφανιστεί.

If you have any information about Khadija Saye pls contact me. She is our dear friend, a beautiful soul and emerging artist. #GrenfellTower pic.twitter.com/quSP6PtD7V — David Lammy (@DavidLammy) June 14, 2017

Η Zainab Dean ήταν μέσα στο σπίτι της μαζί με τον 2χρονο γιο της, Jeremiah. Ο αδελφός της μόλις έμαθε για την φωτιά πήγε έξω από το κτίριο και την πήρε τηλέφωνο. Του είπε πως είναι εγκλωβισμένη και φοβάται. Ξαφνικά ένας πυροσβέστης πήρε το τηλέφωνο του και της μίλησε. Της ζήτησε να κάνει λίγη υπομονή και θα ανέβουν πυροσβέστες να την σώσουν. Τότε έδωσε το τηλέφωνο στον αδελφό της και του είπε: "Πες της ότι την αγαπάς τώρα". Ο αδελφός της παγωμένος πήρε το τηλέφωνο αλλά το σήμα χάθηκε... Δεν πρόλαβε να ξανακούσει τη φωνή της!

Και η μητέρα της, Khadija Saye, Mary Mendy αγνοείται. Φίλοι και συγγενείς την αναζητούν και αγωνιούν για την τύχη της. Ο 82χρονος Ali Yawar Jafari αγνοείται επίσης. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τον γιο του, ήταν μαζί με την σύζυγο και την κόρη του μέσα στο ασανσέρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Το ασανσέρ σταμάτησε στον δέκατο όροφο και πυκνοί καπνοί "έπνιξαν" τον χώρο. Εκείνος βγήκε από το ασανσέρ γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει... Μετά το ασανσέρ έφτασε στο ισόγειο. Κανείς δεν τον ξαναείδε από τότε.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι αγνοούνται πολλά παιδιά, μιας και δεκάδες μαθητές κάνουν posts για φίλους τους.