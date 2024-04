Ερντογάν: Αναβάλλει την επίσκεψη στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Μπάιντεν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναβάλλει το προγραμματισμένο για τις 9 Μαΐου ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Τα περί αναβολής του ταξιδιού Ερντογάν στις ΗΠΑ ανέφερε αξιωματούχος που είναι γνώστης του θέματος.

Την είδηση μεταδίδει ο δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού.

NEW: Erdogan postponed a planned trip to Washington to meet Biden at the White House on May 9, according to a senior official who’s familiar with the matter.



• The official says that the trip was delayed due to Erdogan’s schedule change



— Bloomberg