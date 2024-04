Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας της Χαμάς ως Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα Παρασκευή (26.4.24), ενώ θυμήθηκε και πάλι την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

«Οι πρόγονοί μου υπηρέτησαν την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια. Η κληρονομιά τους δεν μπορεί να διαγραφεί», δήλωσε ο Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη.

Όπως υποστήριξε, «η Ιερουσαλήμ πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους. Κι εμείς ως οι διάδοχοι των προγόνων μας που ανύψωσαν και πάλι την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια και την έκαναν τόπο ευημερίας, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη».

#BREAKING ‘My ancestors served Jerusalem for 400 years; their legacy cannot be erased,’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/kBrsbXc215 April 26, 2024

#BREAKING Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque facing more and more harassment, with identity of ancient city being erased by Israel step by step: Turkish president pic.twitter.com/t8LsKq6fzr — Anadolu English (@anadoluagency) April 26, 2024

«Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης», ισχυρίστηκε ο Ερντογάν.

#BREAKING ‘We will continue to see our Hamas brothers, who defend their homeland against occupiers, as the National Resistance of Palestine,’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/5sL4jRtnmN — Anadolu English (@anadoluagency) April 26, 2024

«Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντιστέκονται εδώ και 203 ημέρες. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από εμάς να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι στη γενοκτονία», υποστήριξε.

«Οι σημερινοί Χίτλερ και Ναζί είναι δολοφόνοι που σκότωσαν περισσότερα από 15.000 παιδιά στη Γάζα. Ο Νετανιάχου, όπως και οι δολοφόνοι πριν από αυτόν, έγραψε το όνομά του επαίσχυντα στην ιστορία ως ο χασάπης της Γάζας. Αυτό το μαύρο σημάδι που είχε κολλήσει στο μέτωπό του δεν ξεκολλούσε ό,τι κι αν έκανε»», επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING ‘Netanyahu, like villains before him, has etched his name in history with shame as butcher of Gaza,’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/ydAaneAZKj — Anadolu English (@anadoluagency) April 26, 2024

«Όποιος ψάχνει για “μοντέρνους φαραώ” δεν χρειάζεται να κοιτάξει μακριά, απλά να κοιτάξει αυτούς που σκότωσαν ανελέητα 35.000 Παλαιστίνιους τις τελευταίες 203 ημέρες», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε αιχμές και κατά των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η «άνευ όρων στρατιωτική, διπλωματική υποστήριξη προς το Ισραήλ δεν συμβάλλει στη λύση, αλλά επιδεινώνει το πρόβλημα».

#BREAKING Turkish President Erdogan says US administration’s ‘unconditional military, diplomatic support to Israel does not contribute to solution, rather exacerbates the problem’ pic.twitter.com/XF0MjdSZqO — Anadolu English (@anadoluagency) April 26, 2024

«Στo Ισραήλ νομίζουν ότι μπορούν να καλύψουν τις δολοφονίες που διέπραξαν στη Γάζα με τον Τύπο και την ισχύ του λόμπι που διαθέτουν και μας κατηγορούν για αντισημιτισμό. Από εδώ, θεωρώ χρήσιμο να τους υπενθυμίσω ξανά αυτήν την αλήθεια. Ό,τι κι αν κάνετε είναι μάταιο, όσο σκληρά και αν προσπαθήσετε, είναι μάταιο… Δεν μπορείτε να αλυσοδέσετε την καρδιά ή τα λόγια του Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές και τις πιέσεις σας», επισήμανε.

«Το τέμενος Αλ-Άκσα της Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει όλο και περισσότερη ‘’παρενόχληση’’, με την ταυτότητα της αρχαίας πόλης να διαγράφεται από το Ισραήλ βήμα προς βήμα» σχολίασε.

«Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει περιορισμούς εξαγωγών στο Ισραήλ σε 54 ομάδες προϊόντων» υποστήριξε ακόμα ο Ερντογάν.

«Η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς από τις 7 Οκτωβρίου η Άγκυρα έστειλε σχεδόν 50.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω 13 αεροπλάνων και 9 πλοίων», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι σε ομιλία του σε βουλευτές προ ετών ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας πως την έχτισε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Τόνισε μάλιστα με έμφαση ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβέρνησε την Ιερουσαλήμ από το 1516 έως το 1917.

LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan speaks at 5th League of Parliamentarians for Al-Quds conference https://t.co/Ih1IGZwMsY — Anadolu English (@anadoluagency) April 26, 2024

«Επί αιώνες, οι πρόγονοί μας έδειξαν την ευλάβειά τους διατηρώντας την Ιερουσαλήμ σε μεγάλη υπόληψη και κάνοντας τη να ακμάσει. Είναι δυνατό να συναντήσει κανείς τα χνάρια της Οθωμανικής αντίστασης σε αυτή την πόλη την οποία αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε με δάκρυα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο Ερντογάν.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη μας. Είναι μία πόλη από εμάς», είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.