Λονδίνο: Τα βίντεο του τρόμου στον πύργο της `Κολάσεως`

Οι φλόγες τύλιξαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον πύργο Grenfell στο δυτικό Λονδίνο, με τους ενοίκους να δίνουν την προσωπική τους απεγνωσμένη μάχη για να καταφέρουν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ουρλιάζοντας σε βοήθεια, πηδώντας από τα παράθυρα και κρεμώντας κουβέρτες και πανιά για να ξεφύγουν.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα και ότι αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι πληρώματά της εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στο κτίριο των 24 ορόφων, του οποίου η στατικότητα ελέγχθηκε και κρίθηκε ασφαλές.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε έξι νεκρούς αυτή τη στιγμή έπειτα από την πυρκαγιά στο Βόρειο Κένσινγκτον", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. "Αυτά είναι πολύ πρώιμα στάδια και αναμένουμε τον αριθμό να αυξηθεί". Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 50, ενώ κάποιοι ένοικοι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Την τελευταία φορά που τους είδα, κουνούσαν τα χέρια τους από το παράθυρο». Η Χάναν Ουαχάμπι διασώθηκε από την φονική πυρκαγιά στο Grenfell Tower, εξακολουθεί να μην έχει νέα του αδελφού της και της οικογένειάς του. Η 39χρονη έμενε στον 9ο όροφο του κτιρίου των εργατικών κατοικιών. Ξύπνησε στην 01.00 τη νύκτα από τον καπνό. «Είδα τις στάχτες να μπαίνουν από το παράθυρο του σαλονιού που ήταν ανοικτό. Κοίταξα έξω και είδα τις φλόγες να ανεβαίνουν μέχρι το παράθυρο. Το έκλεισα γρήγορα και βγήκα». Σώθηκε μαζί με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.

Αλλά ανησυχούσε πολύ για τον αδελφό της, την σύζυγο και τα δύο παιδιά τους που μένουν εδώ και 16 χρόνια στον 21ο όροφο του κτιρίου. «Τηλεφώνησα στον αδελφό μου μόλις βγήκα για να μάθω αν είναι καλά. Η φωτιά δεν είχε ακόμη φθάσει στο επάνω τμήμα του κτιρίου. Μου είπε ότι θα κατέβαιναν. Αλλά θυμήθηκε και μου είπε ότι υπήρχε πολύς καπνός».

«Την τελευταία φορά που τον είδα, κουνούσε τα χέρια από το παράθυρο με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους. Μετά μίλησα με την γυναίκα του, όταν εκείνος μιλούσε με τους πυροσβέστες. Ηταν στις 02.00. Από τότε δεν έχω νέα και το τηλέφωνο έχει κοπεί», λέει.

Μια προαναγγελθείσα "ομαδική δολοφονία"

Σύμφωνα με την Χάναν Ουαχάμπι, το κτίριο είχε ανακαινισθεί πριν από έναν χρόνο, κυρίως τα παράθυρα και το σύστημα θέρμανσης. «Φοβάμαι ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επιδείνωσαν την κατάσταση». Ο Εντι, 55 ετών, βρισκόταν στον 16ο όροφο όταν κτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς των γειτόνων του. «Νόμιζα ότι μαγείρευαν».

Αλλά τότε άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν «φωτιά, φωτιά». Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον καπνό να μπαίνει στο διαμέρισμά του. «Ο γείτονάς μου του 5ου μου τηλεφωνεί και μου λέει: "προσπάθησε να βγεις από κει". Έβαλα μία πετσέτα γύρω από το κεφάλι, κατέβηκα τις σκάλες και προσπάθησα να βρω την εξώπορτα», λέει.

«Δεν την βρήκα, αλλά ένας πυροσβέστης με τράβηξε μέχρι την έξοδο. Πέντε παραπάνω δευτερόλεπτα και θα λιποθυμούσα. Δεν έβλεπες τίποτε». Ο Εντι είναι ευτυχής που βγήκε, αλλά και εξοργισμένος. Στο παρελθόν είχε γράψει σε ένα blog ότι «χρειάζεται μία φωτιά για να αποδοθούν ευθύνες» στους διαχειριστές. Μία υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου «κόντεψε να μας κάψει ζωντανούς το 2013», έγραψε στο blog του καταγγέλλοντας μια προαναγγελθείσα «ομαδική δολοφονία».

