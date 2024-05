Ισραήλ: Έφοδος της αστυνομίας στο γραφείο του Al Jazeera μετά το «μαύρο» από τον Νετανιάχου

Έφοδο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του καταριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού, πραγματοποίησε σήμερα (05.05.2024) η αστυνομία του Ισραήλ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό του Al Jazeera σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγή του Al Jazeera, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έκλεισε το δίκτυο όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι η καταριανή τηλεόραση απειλή την εθνική ασφάλεια.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική ενέργεια και απέρριψε την κατηγορία πως το δίκτυο απειλεί την εθνική ασφάλεια χαρακτηρίζοντάς την “επικίνδυνο και γελοίο ψέμα” που θέτει τους δημοσιογράφους του σε κίνδυνο.

Ανέφερε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να “επιδιώξει κάθε νομικό βήμα”.

Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ, που παρέπεμψε στο Al Jazeera.

🔴🇮🇱 Israeli forces raid and shut down Al Jazeera’s office in the Ambassador Hotel in Jerusalem and confiscate journalistic equipment pic.twitter.com/0taBgWeU8x

To Al Jazeera έχει αποκαλέσει στο παρελθόν τις προσπάθειες του Ισραήλ να περιορίσει τη λειτουργία του “κλιμάκωση” και ανέφερε σε μια δήλωση στις αρχές Απριλίου πως “έρχεται στο πλαίσιο μιας σειράς συστηματικών ισραηλινών επιθέσεων προκειμένου να φιμωθεί το Al Jazeera”.

Ανέφερε πως οι ισραηλινές αρχές στοχοποίησαν σκόπιμα και σκότωσαν αρκετούς δημοσιογράφους του, περιλαμβανομένων του Σαμέρ Αμπού Ντάκα και του Χάμζα ΑλΝτάχντουχ που σκοτώθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια του πολέμου. Το Ισραήλ έχει πει ότι δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους.

Το Κατάρ ίδρυσε το Al Jazeera το 1996 και θεωρεί πως το δίκτυο είναι ένας τρόπος να ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ του.

“Το Al Jazeera Media Network καταδικάζει έντονα και καταγγέλλει αυτή την εγκληματική ενέργεια που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βασικό δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφορία”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το δίκτυο. “Το Al Jazeera δηλώνει το δικαίωμά του να συνεχίσει να παρέχει ειδήσεις και πληροφορίες στο παγκόσμιο ακροατήριό του”.

“If you’re watching this… then Al Jazeera has been banned in Israel.”



Al Jazeera’s @ajimran recorded his last report from occupied East Jerusalem, pre-empting the Netanyahu gov’t’s unanimous decision to close Al Jazeera in Israel ⤵️ pic.twitter.com/ZOzqxpSKGJ