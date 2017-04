Γαλλία – Αποτελέσματα Εκλογών: Λε Πεν: Είμαι η υποψήφια του λαού! Βγείτε από τα καταφύγιά σας!

«Με ταπεινότητα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου» είπε αρχικά η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου, που έγινε η δεύτερη ακροδεξιά πολιτικός, μετά τον πατέρα της Ζαν Μαρί, που κερδίζει το "εισιτήριο" για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η Μαρίν Λε Πεν κατάφερε να ενώσει τους Γάλλους, αφού όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούν σε… στήριξη του Εμανουέλ Μακρόν στον β’ γύρο.

Η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου τόνισε στις πανηγυρικές της δηλώσεις πως έγινε το πρώτο βήμα για να φτάσει στο προεδρικό Μέγαρο. «Έχω μεγάλη ευθύνη για την ενότητα και την ασφάλεια και την ανεξαρτησία του γαλλικού έθνους», είπε και χαρακτήρισε «πράξη γενναιότητας» απ’ όσους την ψήφισαν και επιτέθηκε στο σύστημα που «με όλα τα μέσα προσπάθησε να έχει ρόλο σε αυτή τη μονομαχία».

«Ο λαός σηκώνει κεφάλι. Επιτέλους θα έχουμε τη δική μας φωνή. Το διακύβευμα των εκλογών είναι η παγκοσμιοποίηση» είπε, μίλησε για την άγρια παγκοσμιοποίηση που θέτει σε κίνδυνο «τον πολιτισμό μας» και κάλεσε τους ψηφοφόρους της να επιλέξουν τη Γαλλία των εθνικών συνόρων και να αλλάξουν τα πάντα με την επιλογή τους. «Ώρα να ελευθερώσουμε τους Γάλλους πατριώτες. Είμαι η υποψήφια του λαού. Καλώ τους Γάλλους πατριώτες, όποια καταγωγή κι αν έχουν (σ.σ. άνοιγμα και στους Γάλλους δεύτερης γενιάς) να βγουν από τα καταφύγιά τους, να μας δείξουν το μέλλον, να υπερασπιστούμε το μέλλον της χώρας».

«Είτε συνεχίζουμε στο δρόμο μιας ολοκληρωτικής απορρύθμισης, χωρίς σύνορα και χωρίς ασφάλεια, με πολλές συνέπειες όπως η μετανάστευση, ο άνισος διεθνής ανταγωνισμός, η ελεύθερη κυκλοφορία των τρομοκρατών, είτε επιλέγετε τη Γαλλία με τα σύνορά της και την ασφάλεια (...) αυτό που σας προτείνω είναι η μεγάλη αλλαγή», τόνισε η Λε Πεν εν μέσω αποθέωσης.

Κατηγόρησε τον Φρανσουά Ολάντ και τους προκατόχους του πως «μας οδήγησαν στο μηδέν. Πρέπει να απελευθερώσουμε τα πάτρια εδάφη» και κατέληξε: «Καλώ όλους να ενωθούν, να συνταχθούν μαζί μας. Ζήτω ο γαλλικός λαός, ζήτω η γαλλική Δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία».

