ΗΠΑ: Τα Πανεπιστήμια «φλέγονται» από φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις – Συλλήψεις στο Όστιν, αψηφούν το τελεσίγραφο αποχώρησης στο Κολούμπια

Συνεχίζουν να «φλέγονται» τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ από τις διαδηλώσεις των φοιτητών υπέρ της Παλαιστίνης και υπέρ της άμεσης παύσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας.

Στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη, με την αστυνομία να επεμβαίνει σήμερα (29.04.2024) και να προχωρά σε συλλήψεις.

Την ίδια ώρα φοιτητές που διαδηλώνουν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια αψήφησαν το τελεσίγραφο να διαλυθούν, παρά τις απειλές των αρχών του ιδρύματος.

Οι διαδηλωτές αγνόησαν την προθεσμία με συνθήματα, χειροκροτήματα και τυμπανοκρουσίες από τον καταυλισμό των περισσότερων από 300 ατόμων. Κανένας αξιωματούχος δεν φαίνεται να εισέρχεται στον καταυλισμό, με τουλάχιστον 120 σκηνές να παραμένουν όρθιες καθώς η διορία έληξε.

Πάνω στα έγγραφα που έπρεπε να υπογράψουν οι φοιτητές, μπορεί να δει κανείς συνθήματα όπως: «Το Κολούμπια θα καεί» και «Δεν το διαβάζω όλο αυτό, Ελεύθερη Παλαιστίνη».

«Πιέζουμε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στον καταυλισμό να διαλυθούν εκουσίως. Εξετάζουμε εναλλακτικές εσωτερικά για να μπει ένα τέλος όσο το δυνατόν συντομότερα σε αυτήν την κρίση», έγραψε σε μία μακροσκελή ανακοίνωση η πρόεδρος του Κολούμπια Νεμάτ Μινούς Σαφίκ.

Students are encircling the Columbia University encampment as the 2 PM deadline to clear the tents passes.



These Brave students are leading the world in standing for Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/tFFTK5YIW5