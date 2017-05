Η μονταζιέρα του `σουλτάνου` – Ο Ερντογάν `απαντά` για το ξύλο στους Κούρδους! `Έτσι έγιναν τα πράγματα`

Η… μονταζιέρα στην Άγκυρα έπιασε δουλειά και τέσσερις μέρες μετά τις εικόνες ντροπής έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, όπου άνδρες της ασφάλειας του Ερντογάν υπό το βλέμμα του ίδιου του Τούρκου προέδρου, επιτέθηκαν και χτύπησαν Κούρδους διαδηλωτές! Και μετά, κρύφτηκαν πίσω από τη διπλωματική τους ασυλία για να μην συλληφθούν.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση, από το The Daily Caller έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό ντοκουμέντο που υποστηρίζει ότι την εντολή για την αιματηρή επίθεση έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν (περισσότερα εδώ), ήρθε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων κι ενός video από το κρατικό πρακτορείο Ανατολή, με το οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να "απαντήσει" και να ρίξει τις ευθύνες στους διαδηλωτές, στην αστυνομία της Ουάσινγκτον, ακόμη και στα αμερικανικά media αλλά όχι στον "σουλτάνο".

Πρώτα ήρθε το κείμενο του ανταποκριτή του πρακτορείου στην Ουάσιγνκτον ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Κούρδοι καταριούνταν τους Τούρκους και τον Ερντογάν και έτσι προκάλεσαν (!) τους Τούρκους οπαδούς του προέδρου και πως όταν επενέβησαν οι άνδρες του Ερντογάν, όλα τελείωσαν, ενώ η αστυνομία δεν μπορούσε να επιβάλει την τάξη και τα αμερικανικά ΜΜΕ "επέλεξαν" να δείξουν συγκεκριμένες εικόνες για να προκαλέσουν εντυπώσεις.

Μετά, το Anadolu ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ένα video 2 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, στο οποίο δείχνει και "παγώνει" την εικόνα σε Κούρδους διαδηλωτές, είτε ενώ αυτοί (ως Κούρδοι…) κρατούν αφίσες του Οτσαλάν είτε πετούν μπουκάλια σε Τούρκους και μπράβους του Ερντογάν.

Η… μαρτυρία του ανταποκριτή

Αρχικά, το πρακτορείο Ανατολή δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο του Safvan Allahverdi, του ανταποκριτή του στην Ουάσιγντον. «Τι πραγματικά έγινε έξω από την τουρκική πρεσβεία;» είναι ο τίτλος και στις 871 λέξεις του κειμένου, ο Τούρκος δημοσιογράφος επιχειρεί να πείσει ότι οι μπράβοι του Ερντογάν δεν ευθύνονται.

Μιλάει για «οπαδούς στα ΗΠΑ της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, μιας οργάνωσης που έχει σκοτώσει 1.200 ανθρώπους στην Τουρκία από τον Ιούλιο του 2015», τους οποίους κατηγορεί πως προκάλεσαν τις μάχες σώμα με σώμα έξω από το κτίριο της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ στις 16 Μαΐου.

«Κάλυπτα την επίσκεψη του Ερντογάν, οπότε μπόρεσα να είμαι μάρτυρας και να παρακολουθήσω τι έγινε έξω από την πρεσβεία» γράφει ο Allahverdi. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ερντογάν με τον Τραμπ, οπαδοί του PKK αλλά και κάποιοι διαδηλωτές με αμερικανικές σημαίες άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν, στο πάρκο Lafayette Square, βόρεια του Λευκού Οίκου. Μια ομάδα Τούρκων πολιτών, που ήταν επίσης εκεί για να στηρίξουν τον Ερντογάν και την Τουρκία, άρχισαν να απαντούν στη λεκτική παρενόχληση», γράφει ο Τούρκος ανταποκριτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα γίνονταν παρουσία αστυνομικών και πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Και φυσικά αφήνει αιχμές πως δεν έκαναν το παραμικρό για να εμποδίσουν τα όσα ακολούθησαν. «Οι Τούρκοι πολίτες απομακρύνθηκαν από το σημείο από την αστυνομία, αλλά εκείνοι του PKK έμειναν εκεί που ήταν. Οι Τούρκοι πολίτες αντέδρασαν σε αυτό.

Μετά απ’ αυτό, η αστυνομία έστειλε τους υποστηρικτές του PKK σε μια γωνία απέναντι από την πρεσβεία και απέκλεισαν το σημείο με κορδέλα. Έκανε το ίδιο με τους Τούρκους πολίτες, στέλνοντάς τους σε ένα σημείο που ήταν στην ευθεία με τον Λευκό Οίκο. Και οι δυο πλευρές φώναζαν συνθήματα και μετά διαλύθηκαν χωρίς επεισόδια».

Σύμφωνα πάντα με τον ανταπροκτιτή του Anadolu, οι υποστηρικτές του PKK συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία μισή ώρα πριν φτάσει εκεί ο Ερντογάν. Ήταν, γράφει, 20 άτομα που κρατούσαν αφίσες του Αμπντουλάχ Οτσαλάν αλλά και του επίσης φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευση Σελαχατίν Ντερμιτάς, ενώ είχαν και σημαίες του YPG, των Κούρδων της Συρίας (του οποίους εξοπλίζει ο Τραμπ και έκανε… έξαλλο τον Ερντογάν).

«Ενώ φώναζαν συνθήματα κατά του Ερντογάν, άρχισαν να καταριούνται και να προσβάλουν τους Τούρκους, που ήταν ακριβώς απέναντι. Οι Τούρκοι πολίτες απάντησαν με δικά τους συνθήματα. Καθώς τα λεπτά περνούσαν, οι Κούρδοι συνέχιζαν με περισσότερες κατάρες και προσβολές κατά του Ερντογάν και τους υποστηρικτές του. (Οι Κούρδοι) είχαν άδεια να συγκεντρωθούν έξω από τον Λευκό Οίκο αλλά όταν συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία, δεν έδωσαν κανένα χαρτί στην πρεσβεία. Ξέραμε ότι δεν χρειαζόταν άδεια για συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία. Αλλά η συνηθισμένη πρακτική στις ΗΠΑ είναι να ενημερώνεται το αστυνομικό τμήμα για να μπορεί να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Ανησυχούσαμε για τη συγκέντρωσή τους χωρίς προειδοποίηση, για τον σχεδίαζαν να προκαλέσουν ένταση».

Ο Allahverdi υποστηρίζει επίσης ότι οι Κούρδοι έκαναν πολλές προσπάθειες για να κάνουν τους Τούρκους να χάσουν τον έλεγχο. «Είδαμε ότι οι Τούρκοι προκλήθηκαν από τους οπαδούς του PKK, που κινούνταν στη μέση του δρόμου με μεγάφωνα. Ο πρώτος τσακωμός ξέσπασε όταν υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης πέταξαν μπουκάλια με νερό στους Τούρκους πολίτες, προκαλώντας μάχη με μπουνιές στη μέση του δρόμου για 10-15 δευτερόλεπτα».

Κάπου εδώ έρχεται και η δεύτερη μπηχτή του Τούρκου δημοσιογράφου για την αστυνομία: «Μόνο δυο αστυνομικοί διέκοψαν τον τσακωμό και ήταν σαφές ότι η αστυνομία δεν ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο σκηνικό. Εξάλλου, ήταν μόνο 10 αστυνομικοί έξω από την πρεσβεία».

Τους κατηγορεί επίσης ότι δεν βοήθησαν τους Τούρκους Πολίτες. «Ένας Τούρκος πολίτης, ο Alp Kenan Dereci (σ.σ. σύμφωνα με το Anadolu είναι Τούρκος που ζει στο Τορόντο και ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον να δεί τον Ερντογάν) τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας Κούρδος του πέταξε στο κεφάλι ένα μεγάφωνο. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο αίματα. Δυο άνθρωποι είχαν πως χτυπήθηκε και το είπαν στον επικεφαλής της αστυνομίας και ποιος τον χτύπησε και ζήτησαν να συλληφθεί αυτός που τον χτύπησε αλλιώς η κατάσταση θα ξέφευγε. Αλλά ο επικεφαλής της αστυνομίας δεν το έκανε και αυτό προκάλεσε κλιμάκωση. Όπως μάθαμε αργότερα, ο άνδρας που επιτέθηκε λέγεται Kasim Kurd».

Σε νέα αιχμή για την αστυνομία, ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η αστυνομία απέκλεισε τους Τούρκους αλλά όχι τους υποστηρικτές του PKK. «Χωρίς εμπόδια μπροστά τους, οι υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης φώναζαν συνθήματα και πετούσαν μπουκάλια νερού. Οι Κούρδοι ήταν 15-20 μέτρα από τον Ερντογάν. Ανησυχούσαμε και για τη δική μας ασφάλεια εξαιτίας του φανατισμού των υποστηρικτών των τρομοκρατών. Όταν Έφτασε ο Ερντογάν στο κτίριο της πρεσβείας, οι διαδηλωτές συνέχισαν να φωνάζουν προσβλητικά συνθήματα και γι’ αυτό κάποιοι Τούρκοι πολίτες και ο επικεφαλής της ασφάλειας του προέδρου παρενέβησαν. Μετά από την παρέμβαση των ανδρών ασφαλείας, διαλύθηκαν».

Και κλείνει το κείμενό του επιτιθέμενος και στα αμερικανικά ΜΜΕ: «Στο μεταξύ, τα αμερικανικά media, αντί να καλύπτουν τις στιγμές που προκάλεσαν την κατάσταση, επέλεξαν να δείξουν μόνο τις τελευταίες στιγμές και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι Τούρκοι πολίτες προκάλεσαν τα επεισόδια και οι υποστηρικτές των τρομοκρατών ήταν τα θύματα».

Θυμηθείτε τι είχε συμβεί

