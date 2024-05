Γάζα: Προ των πυλών η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα – Αναφορές για βομβαρδισμό δύο συνοικιών

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κάιρο για νέα εκεχειρία στη Γάζα, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγούνται.

Μετά την επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες προς στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται πως το πήρε απόφαση για την επιχείρηση στη Ράφα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι Ισραηλινές αρχές πέταξαν φυλλάδια από αέρος, με τα οποία προειδοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει άμεσα, καθώς επίκειται στρατιωτική επιχείρηση.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων, ωστόσο ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί στη Ράφα από άλλες περιοχές της Γάζας, μετά το ξεκίνημα της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο την παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα.

🚨#BREAKING: RAFAH UNDER ATTACK.



Israel has launched a violent attack involving barrages of strikes described as fire belts, continuous artillery shelling, and aerial targeting on the eastern areas of Rafah, aiming to force Palestinians to leave. pic.twitter.com/ZkscMYujOZ