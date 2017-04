Κόλαση: Το 2019 η πρεμιέρα του Star Wars 9 - Το 2020 του Indiana Jones 5

Το Star Wars: Episode IX σε σκηνοθεσία Κόλιν Τρέβοροου (Jurassic World) που δεν έχει ακόμη τίτλο θα κλείσει τη σίκουελ τριλογία του σύμπαντος του Star Wars (Η Δύναμη Ξυπνάει και ο Τελευταίος Τζεντάι είναι οι άλλες δύο ταινίες) στις 24 Μαΐου του 2019.

Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους ηθοποιούς που θα επιστρέψουν για το Επεισόδιο 9, όμως είναι γνωστό πως η Λέια Οργκάνα (Κάρι Φίσερ) θα κάνει την τελευταία της εμφάνιση στο επερχόμενο «Star Wars: Ο Τελευταίος Τζεντάι».

Η πρεμιέρα θα γίνει ακριβώς 20 μέρες μετά την ημέρα γιορτής του Star Wars, την 4η Μαϊου, γνωστή στην pop κουλτούρα ως «May the fourth» (4η Μαϊου) από παράφραση της φράσης «May the force with you» (Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου).

Αν και ξεκίνησε ως λογοπαίγνιο εξελίχθηκε σχεδόν σε αργία και οι θαυμαστές της επικής σειράς διοργανώνουν εκδηλώσεις σε όλον τον κόσμο.

Επίσης, αντικρούοντας τις φήμες η Disney ανακοίνωσε τελικά ότι ο Χάρισον Φορντ θα επιστρέψει στον θρυλικό ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς στη νέα χωρίς τίτλο προς το παρόν ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιουλίου του 2020. Σκηνοθέτης θα είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σύμφωνα με το Sky News.

«Είναι σπάνιο να έχουμε έναν τόσο τέλειο συνδυασμό σκηνοθέτη, παραγωγών, ηθοποιού και ρόλου και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε αυτή την περιπέτεια με τον Χάρισον και τον Στίβεν» ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της.