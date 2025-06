Το Ισραήλ κατέστρεψε «συμβολικά» ιρανικό ραντάρ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Νετανιάχου

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα (24.06.2025) στη βόρεια Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ να μην πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Axios μετέδωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να τον πείσει να αναβάλλει την όποια επίθεση σχεδίαζε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε στον Αμερικανό Πρόεδρο πως δεν γίνεται να ακυρώσει τις νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού πρέπει να υπάρξουν αντίποινα διότι η Τεχεράνη παραβίασε την εκεχειρία.

UPDATE Axios reports that Trump called Netanyahu, urging him to hold off on striking Iran. Netanyahu responded that a full cancellation was off the table, insisting a response was necessary after Iran broke the ceasefire. They ultimately agreed to scale back the operation and… https://t.co/AhvwVbGJv4

Μάλιστα, ο Νετανιάχου επισήμανε στον Τραμπ ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα «συμβολικό» πλήγμα σε έναν μεμονωμένο στόχο.

Όπως φαίνεται, η ισραηλινή επίθεση «συμβολικής αξίας» έγινε πραγματικότητα, καθώς ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ χτύπησαν σύστημα ραντάρ σε περιοχή βόρεια της Τεχεράνης, λίγο μετά τις 02:40 μ.μ (ώρα Ελλάδας).

The Israeli Air Force carried out a small strike against an Iranian radar north of Tehran a short while ago, Israeli officials confirm.



The strike comes in response to Iran’s launch of two ballistic missiles at Israel after the start of a ceasefire this morning.



US President… pic.twitter.com/7riobRcbgp