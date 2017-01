Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη ο μακελάρης του Reina!

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα, όπως ανέφεραν στην ηλεκτρονική της έκδοση η τουρκική εφημερίδα Hürriyet και μετέδωσαν και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρες ημέρες για να καταφέρουν τελικά οι τουρκικές Αρχές να συλλάβουν τον άνθρωπο που σκόρπισε τον θάνατο λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου κι ενώ στο διάστημα αυτό είχαν... καταφέρει να υποπέσουν σε σωρεία λαθών, παραλείψεων, με πολλούς να κάνουν λόγο και για φιάσκο.

Αρκεί να θυμήσουμε ότι είχαν δημοσιευτεί φωτογραφίες ανθρώπων που παρουσιάστηκαν ως ύποπτοι χωρίς να είναι...

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο νυχτερινό κέντρο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια πράξη εκδίκησης για την τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία.

Δείτε την πρώτη εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Hurriyet

Υπάρχει μία ακόμη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ο συλληφθείς, με το κεφάλι σκυμμένο και τα χέρια του δεμένα με τις χειροπέδες πίσω από την πλάτη.

Την ίδια ώρα, ο λογαριασμός του CNN Turk στο Twitter, δημοσιεύει περισσότερες φωτογραφίες. Συγκεκριμένα αναφέρει πως οι συλλήψεις συνολικά ήταν πέντε, συμπεριλαμβανομένου του μακελάρη.

Συνελήφθησαν ακόμη τρεις γυναίκες κι ένας άνδρας από το Κιργιστάν. Δείτε τους συλληφθέντες

Στον ίδιο λογαριασμό παρουσιάζεται ακόμη μια φωτογραφία του κτιρίου στο οποίο έμενε ο φίλος του δράστη του μακελειού (σ.σ. ο άνδρας της παραπάνω φωτογραφίας).

Εκεί κρυβόταν ο μακελάρης, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές ζωντανός. Δείτε την

